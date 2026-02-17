Así es mi desarrollo personal y social
17 de febrero de 2026 - 01:00

¡A descubrir el medio natural!

En estas páginas encontraremos alternadamente actividades para salir fuera del aula, jugar y mirar con otros ojos lo que siempre vimos en nuestro entorno natural, y en lo social exploraremos partiendo de la familia, comunidad, ciudad, país y mundo.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

¿Qué actividades nos gustaría realizar?

-Saldremos al patio, jardín o parque para dibujar y pintar lo que observamos en la naturaleza.

-Guiados por la profe, estudiaremos las plantas y sus partes.

-Realizaremos divertidos experimentos en el aula.

Aprenderemos a no tirar todas mezcladas las basuras; vamos a separar los restos de alimentos y papeles de los plásticos.

Vamos a cultivar y luego de un tiempo consumiremos nuestras propias verduras y hortalizas.

Para docentes

Las actividades recreativas al aire libre se convierten en herramientas pedagógicas clave. Juegos sencillos como buscar hojas de diferentes formas y colores, recolectar piedras para clasificarlas por tamaño o seguir el rastro de hormigas y caracoles, permiten trabajar contenidos de ciencias, matemáticas básicas y expresión oral sin que los niños dejen de sentir que están simplemente jugando.

Correr sobre el césped, saltar charcos o construir casitas con ramas y flores favorece además el desarrollo de la motricidad gruesa y la coordinación.