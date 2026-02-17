¡A descubrir el medio natural!

¿Qué actividades nos gustaría realizar?
-Saldremos al patio, jardín o parque para dibujar y pintar lo que observamos en la naturaleza.
-Guiados por la profe, estudiaremos las plantas y sus partes.
-Realizaremos divertidos experimentos en el aula.
Aprenderemos a no tirar todas mezcladas las basuras; vamos a separar los restos de alimentos y papeles de los plásticos.
Vamos a cultivar y luego de un tiempo consumiremos nuestras propias verduras y hortalizas.
Para docentes
Las actividades recreativas al aire libre se convierten en herramientas pedagógicas clave. Juegos sencillos como buscar hojas de diferentes formas y colores, recolectar piedras para clasificarlas por tamaño o seguir el rastro de hormigas y caracoles, permiten trabajar contenidos de ciencias, matemáticas básicas y expresión oral sin que los niños dejen de sentir que están simplemente jugando.
Correr sobre el césped, saltar charcos o construir casitas con ramas y flores favorece además el desarrollo de la motricidad gruesa y la coordinación.