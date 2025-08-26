Día del Agente de Policía, su función en la sociedad y un poema para homenajearlo

El policía no solo exige el cumplimiento de la ley sino también es un amigo que siempre está dispuesto a ayudar.

El «verdadero policía» ejerce la profesión con sacrificio, vocación y aunque esté fuera de servicio sus deberes para con la sociedad, al igual que un médico y un bombero, no se terminan con el horario laboral.

Ser policía es una carrera llena de sacrificios, es pura vocación de servicio. Los policías que realizan con pasión su trabajo son seres que están dispuestos a sacrificar su vida en pos del bienestar de la sociedad y del combate valiente y desinteresado del crimen organizado, el contrabando y la lucha contra la delincuencia común, males que amenazan cada vez más a la sociedad.

Hoy día, mucha gente no confía en la policía, pero no se debe juzgar y desprestigiar a la totalidad de los policías con algunos lamentables casos de policías «corruptos y violentos» que atentan contra la imagen de su institución. Confiamos que quienes deshonran el uniforme policial son separados y juzgados según la ley.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hoy rendimos nuestra gratitud a quienes con mucho esfuerzo arriesgan su vida por cumplir su misión. ¡Honra y gloria a los policías héroes caídos en cumplimiento del deber!

Lea más: Día del Agente de Policía

Rindamos nuestro homenaje al agente de policía en su día con esta hermosa poesía.

Al agente de policía

Con osadía y valentía

Protege a la población

Cuida el tránsito en la vía

Y detiene al ladrón

Es un amigo en quien confiar

Que nos enseña con bondad

Y siempre dispuesto a guiar

Al caminar por la ciudad.

Fuente: MEC 2014. Programa de estudios. Vida Social y Trabajo.