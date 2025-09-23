Derechos y deberes fundamentales de las personas y su importancia

Estudiamos algunos derechos y deberes esenciales y su importancia.

Derechos

1. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona. Este derecho le garantiza la vida y le protege contra amenazas.

2. Derecho a la libertad de expresión. Todas las personas pueden expresar sus pensamientos e ideas libremente. Intercambiar ideas es importante para vivir en democracia.

3. Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a recibir educación para su desarrollo personal y participación en la sociedad.

4. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a trabajar y a recibir un salario justo para su sustento económico y realización personal.

5. Derecho a la salud. Todas las personas tienen derecho a la atención médica para su bienestar físico y mental.

Deberes

1. Deber de respetar la ley. Todos deben obedecer las leyes y reglamentos del país para que haya orden y paz en la sociedad.

2. Deber de educarse. Es responsabilidad de cada persona estudiar y desarrollar sus capacidades y talentos para su crecimiento personal y desarrollo económico.

3. Deber de cuidar el medio ambiente. Las personas deben proteger y conservar su entorno natural para vivir en un ambiente saludable y dejar un planeta habitable para las generaciones futuras.

4. Deber de solidaridad. Las personas debemos ayudar y apoyar a los que necesitan para fortalecer los lazos comunitarios y brindarse ayuda mutua.

5. Deber de responsabilidad familiar. Toda persona debe cuidar y apoyar a su familia. Asegura así apoyo emocional y económico a los hijos y demás miembros.

Importancia de respetar y hacer respetar los derechos y deberes

Los derechos protegen la libertad y dignidad de cada persona, asegurando el respeto a sus necesidades y deseos. El cumplimiento de los deberes fomenta la paz, el respeto y la cooperación y se construye una sociedad más justa e igual que permite el progreso de las familias y la ciudadanía en todos los aspectos de la vida.

APRENDE MÁS

1. Escribe en los carteles que portan los niños los principales derechos estudiados y otros que averiguas con tu profe o tu familia. Abajo fundamenta por qué es importante que se cumplan esos derechos.

2. Responde. ¿Cuál o cuáles crees que son tus deberes principales? Enumera y explica.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Vida Social y Trabajo.