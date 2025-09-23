Derechos y deberes fundamentales de las personas y su importancia

Estudiamos algunos derechos y deberes esenciales y su importancia.
Derechos
1. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona. Este derecho le garantiza la vida y le protege contra amenazas.
2. Derecho a la libertad de expresión. Todas las personas pueden expresar sus pensamientos e ideas libremente. Intercambiar ideas es importante para vivir en democracia.
3. Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a recibir educación para su desarrollo personal y participación en la sociedad.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
4. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a trabajar y a recibir un salario justo para su sustento económico y realización personal.
5. Derecho a la salud. Todas las personas tienen derecho a la atención médica para su bienestar físico y mental.
Lea más: Derechos y deberes
Deberes
1. Deber de respetar la ley. Todos deben obedecer las leyes y reglamentos del país para que haya orden y paz en la sociedad.
2. Deber de educarse. Es responsabilidad de cada persona estudiar y desarrollar sus capacidades y talentos para su crecimiento personal y desarrollo económico.
3. Deber de cuidar el medio ambiente. Las personas deben proteger y conservar su entorno natural para vivir en un ambiente saludable y dejar un planeta habitable para las generaciones futuras.
4. Deber de solidaridad. Las personas debemos ayudar y apoyar a los que necesitan para fortalecer los lazos comunitarios y brindarse ayuda mutua.
5. Deber de responsabilidad familiar. Toda persona debe cuidar y apoyar a su familia. Asegura así apoyo emocional y económico a los hijos y demás miembros.
Importancia de respetar y hacer respetar los derechos y deberes
Los derechos protegen la libertad y dignidad de cada persona, asegurando el respeto a sus necesidades y deseos. El cumplimiento de los deberes fomenta la paz, el respeto y la cooperación y se construye una sociedad más justa e igual que permite el progreso de las familias y la ciudadanía en todos los aspectos de la vida.
APRENDE MÁS
1. Escribe en los carteles que portan los niños los principales derechos estudiados y otros que averiguas con tu profe o tu familia. Abajo fundamenta por qué es importante que se cumplan esos derechos.
2. Responde. ¿Cuál o cuáles crees que son tus deberes principales? Enumera y explica.
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Vida Social y Trabajo.