Mis tareas personales, familiares y escolares con ejercicios

Tareas personales

1. Higiene personal:

- Lavarse los dientes.

- Ducharse o tomar un baño.

- Peinarse.

2. Organización personal:

- Preparar la mochila y útiles escolares para el día siguiente según horario de clase.

- Preparar la ropa o uniforme y los zapatos.

- Otras.

Tareas escolares

1. Deberes y estudio:

- Completar la tarea diaria asignada por los maestros.

- Repasar los temas estudiados en clase.

2. Actividades extracurriculares:

- Participar en actividades deportivas o artísticas.

- Asistir a grupos de estudio.

Tareas familiares

1. Tareas del hogar:

- Ayudar en la limpieza de la habitación.

- Dar de beber y comer a la mascota, regar las plantas, sacudir el polvo de los muebles, otras.

2. Colaboración familiar:

- Ayudar a poner la mesa.

- Acompañar a mamá o papá para realizar algunas compras del supermercado, aprendiendo a hacer listas.

- Otras.

APRENDE MÁS

Encierra en círculo F o V según sean falsas o verdaderas las expresiones.

1. V o F: Los niños deben cepillarse los dientes solo una vez al día.

2. V o F: Parte de las tareas escolares de un niño es ayudar a sus padres a hacer compras del supermercado.

3. V o F: Organizar la mochila es una responsabilidad personal importante para los niños escolares.

4. V o F: Participar en actividades deportivas no es importante para el desarrollo físico y social de los niños.

5. V o F: Revisar el material estudiado en clase es parte de las responsabilidades escolares diarias.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Vida Social y Trabajo.