Mis tareas personales, familiares y escolares con ejercicios

Tareas personales
1. Higiene personal:
- Lavarse los dientes.
- Ducharse o tomar un baño.
- Peinarse.
2. Organización personal:
- Preparar la mochila y útiles escolares para el día siguiente según horario de clase.
- Preparar la ropa o uniforme y los zapatos.
- Otras.
Tareas escolares
1. Deberes y estudio:
- Completar la tarea diaria asignada por los maestros.
- Repasar los temas estudiados en clase.
2. Actividades extracurriculares:
- Participar en actividades deportivas o artísticas.
- Asistir a grupos de estudio.
Tareas familiares
1. Tareas del hogar:
- Ayudar en la limpieza de la habitación.
- Dar de beber y comer a la mascota, regar las plantas, sacudir el polvo de los muebles, otras.
2. Colaboración familiar:
- Ayudar a poner la mesa.
- Acompañar a mamá o papá para realizar algunas compras del supermercado, aprendiendo a hacer listas.
- Otras.
APRENDE MÁS
Encierra en círculo F o V según sean falsas o verdaderas las expresiones.
1. V o F: Los niños deben cepillarse los dientes solo una vez al día.
2. V o F: Parte de las tareas escolares de un niño es ayudar a sus padres a hacer compras del supermercado.
3. V o F: Organizar la mochila es una responsabilidad personal importante para los niños escolares.
4. V o F: Participar en actividades deportivas no es importante para el desarrollo físico y social de los niños.
5. V o F: Revisar el material estudiado en clase es parte de las responsabilidades escolares diarias.
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Vida Social y Trabajo.