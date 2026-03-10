Medidas de tiempo: lustro, década, siglo (o centuria) y milenio

Un lustro es un período de cinco años. Por ejemplo, si contamos desde 2020 hasta 2025, pasó un lustro. Una década dura diez años; por ejemplo, de 2010 a 2020 transcurrió una década. Estas palabras sirven para hablar del tiempo de manera ordenada, como cuando recordamos cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió algo importante.

Un siglo, también llamado centuria, es un período de cien años. Por ejemplo, el siglo XXI comenzó en el año 2001 y termina en el año 2100. Cuando hablamos de siglos, solemos referirnos a muchos cambios que pasan en la historia, como avances en la ciencia, la tecnología o la forma de vivir de las personas.

Un milenio es un período de mil años. Por ejemplo, del año 1000 al 2000 pasó un milenio. Aunque es una medida muy grande, ayuda a entender tiempos muy largos, como la historia de los pueblos o la antigüedad de algunas construcciones y culturas.

