La familia y la escuela: dos grupos diferentes que se complementan

¿Qué es el grupo familiar y qué funciones cumple?

El grupo familiar es el primer grupo al que pertenecemos. Puede estar formado por mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos, tutores u otras personas que nos cuidan. No todas las familias son iguales, pero todas buscan acompañar a sus integrantes.

Entre sus funciones principales están:

-Función de cuidado y protección, porque ayuda a que tengamos alimento, descanso, higiene, atención cuando estamos enfermos y un lugar donde sentirnos seguros.

-Función afectiva: ya que en la familia recibimos cariño, apoyo, escucha y contención. Esto nos ayuda a desarrollar confianza y autoestima.

Otra función es la educación en valores y normas de convivencia. En casa aprendemos, por ejemplo, a respetar turnos, pedir permiso, saludar, decir la verdad, compartir y responsabilizarnos de tareas como ordenar nuestros materiales o ayudar en algo sencillo.

La familia también administra los gastos, planifica las compras y distribuye las responsabilidades: quién cocina, quién acompaña a la escuela, quién ayuda con las tareas o con el cuidado de otros.

En la familia también aprendemos costumbres, historias y tradiciones que forman parte de quiénes somos.

¿Qué es el grupo escolar y qué funciones cumple?

El grupo escolar está formado por los estudiantes, los docentes, los directivos y el personal de la institución. En la escuela no solo aprendemos contenidos, también aprendemos a convivir con personas que no son de nuestra familia.

Entre sus funciones principales están:

-Función educativa de la escuela, porque enseña lectura, escritura, matemática, ciencias y también habilidades como investigar, preguntar, resolver problemas y trabajar con otros.

-Función de socialización, ya que en el aula y en los recreos practicamos cómo convivir: respetar reglas comunes, escuchar opiniones diferentes, acordar, cooperar y resolver conflictos sin violencia.

La escuela también ayuda a formar ciudadanía, porque enseña sobre los derechos y las responsabili- dades: cuidar los espacios comunes, respetar a todos, cumplir los acuerdos y participar (por ejemplo, en trabajos grupales, actos o proyectos).

¿Por qué familia y escuela se complementan?

La familia y la escuela cumplen funciones diferentes, pero se complementan. La familia acompaña el crecimiento y los hábitos cotidianos; la escuela organiza el aprendizaje y la convivencia con un grupo más amplio. Cuando ambas se comunican y colaboran (por ejemplo, revisando cuadernos, asistiendo a reuniones, fomentando rutinas de estudio y respeto), se crea un mejor ambiente para aprender y vivir en comunidad.

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1) ¿Cuál de estas es una función principal de la familia?

A. Enseñar varios deportes

B. Cuidar, proteger y brindar afecto

C. Poner notas y calificaciones

D. Dirigir los actos escolares

2) Una función educativa de la escuela es:

A. Administrar los gastos del hogar

B. Enseñar contenidos y habilidades como leer y resolver problemas

C. Elegir el lugar donde vive la familia

D. Decidir las tradiciones familiares

3) ¿Qué significa que la escuela ayuda a la «socialización»?

A. Que solo se aprende jugando

B. Que se aprende a convivir con otras personas y respetar reglas comunes

C. Que todos deben pensar igual y realizar las mismas tareas

D. Que no existen normas

4) ¿Cuál es un ejemplo de normas y valores que se aprenden en la familia?

A. Poner calificaciones

B. Hacer filas para entrar al aula

C. Organizar recreos divertidos

D. Respetar turnos, colaborar y decir la verdad

5) ¿Por qué se dice que familia y escuela se complementan?

A. Porque hacen exactamente lo mismo

B. Porque la escuela reemplaza a la familia

C. Porque aunque cumplen funciones distintas ayudan al desarrollo de los niños

D. Porque la familia pone reglas y la escuela no

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias Sociales. 2.° ciclo. Unicef: https://www.unicef.org/es Unesco: <https://www.unesco.org/es/education>