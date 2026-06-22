Deberes y derechos de las personas mayores en relación con los niños

Derechos de las personas mayores
Las personas mayores tienen derecho a:
-Ser respetadas y escuchadas.
-Recibir amor y cuidados.
-Vivir tranquilas y seguras.
-Compartir tiempo con los niños y enseñarles buenas costumbres.
-Ser ayudadas cuando lo necesiten.
Deberes de las personas mayores con los niños
Las personas mayores también tienen deberes con los niños, por ejemplo:
-Cuidarlos y protegerlos.
-Enseñar valores como el respeto, la honestidad y la solidaridad.
-Tratar a los niños con paciencia y cariño.
-Escuchar sus ideas y sentimientos.
-Dar buen ejemplo con sus acciones.
Cómo deben actuar los niños
Los niños también deben:
-Respetar y ayudar a las personas mayores.
-Escucharlas con atención.
-Hablarles con amabilidad.
-Compartir momentos felices con ellas.
-Cuando los niños y las personas mayores se respetan y se ayudan, la familia vive en armonía y todos pueden sentirse felices y queridos.
I. Encierra en círculo la letra de la respuesta correcta
1. ¿Cuál es un derecho de las personas mayores?
A. Ser ignoradas por los niños.
B. Ser respetadas y escuchadas.
C. Trabajar todo el día sin descanso.
2. ¿Qué deben hacer las personas mayores con los niños?
A. Tratarlos con cariño y paciencia.
B. Gritarles y humillarles si se equivocan.
C. No escucharlos cuando les hablan.
3. ¿Cómo deben actuar los niños con las personas mayores?
A. Con falta de respeto.
B. Con amabilidad y ayuda.
C. Siendo indiferentes cuando piden ayuda.
4. ¿Qué enseñan las personas mayores a los niños?
A. Valores y buenas costumbres.
B. Solo juegos y juguetes.
C. Peleas y discusiones.
5. ¿Qué sucede cuando los niños y las personas mayores se respetan?
A. La familia vive en armonía.
B. Todos están tristes.
C. Hay más problemas.
II. Marca con X las imágenes que indican un trato incorrecto entre niños y personas mayores.
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Vida Social y Trabajo. 1.er ciclo.