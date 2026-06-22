Deberes y derechos de las personas mayores en relación con los niños

Derechos de las personas mayores

Las personas mayores tienen derecho a:

-Ser respetadas y escuchadas.

-Recibir amor y cuidados.

-Vivir tranquilas y seguras.

-Compartir tiempo con los niños y enseñarles buenas costumbres.

-Ser ayudadas cuando lo necesiten.

Deberes de las personas mayores con los niños

Las personas mayores también tienen deberes con los niños, por ejemplo:

-Cuidarlos y protegerlos.

-Enseñar valores como el respeto, la honestidad y la solidaridad.

-Tratar a los niños con paciencia y cariño.

-Escuchar sus ideas y sentimientos.

-Dar buen ejemplo con sus acciones.

Cómo deben actuar los niños

Los niños también deben:

-Respetar y ayudar a las personas mayores.

-Escucharlas con atención.

-Hablarles con amabilidad.

-Compartir momentos felices con ellas.

-Cuando los niños y las personas mayores se respetan y se ayudan, la familia vive en armonía y todos pueden sentirse felices y queridos.

I. Encierra en círculo la letra de la respuesta correcta

1. ¿Cuál es un derecho de las personas mayores?

A. Ser ignoradas por los niños.

B. Ser respetadas y escuchadas.

C. Trabajar todo el día sin descanso.

2. ¿Qué deben hacer las personas mayores con los niños?

A. Tratarlos con cariño y paciencia.

B. Gritarles y humillarles si se equivocan.

C. No escucharlos cuando les hablan.

3. ¿Cómo deben actuar los niños con las personas mayores?

A. Con falta de respeto.

B. Con amabilidad y ayuda.

C. Siendo indiferentes cuando piden ayuda.

4. ¿Qué enseñan las personas mayores a los niños?

A. Valores y buenas costumbres.

B. Solo juegos y juguetes.

C. Peleas y discusiones.

5. ¿Qué sucede cuando los niños y las personas mayores se respetan?

A. La familia vive en armonía.

B. Todos están tristes.

C. Hay más problemas.

II. Marca con X las imágenes que indican un trato incorrecto entre niños y personas mayores.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Vida Social y Trabajo. 1.er ciclo.