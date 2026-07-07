Adivinanzas para jugar en vacaciones

Con cada imagen tienen muchas pistas, la imaginación se despierta y la mente trabaja para encontrar la respuesta. ¡Anímense a jugar y descubran cuántos misterios pueden resolver juntos!

Lee y descubre las adivinanzas, escribe la respuesta en las líneas de puntos.

a) Sobre animales

1. Soy rey de la selva, mi melena es genial, cuando pego un rugido, todos se van a asustar. ¿Quién soy?

____________________________

2. Llevo mi casa encima y no tengo manos, voy despacito y dejo un caminito plateado. ¿Quién soy?

____________________________

3. Tengo orejas largas y una cola de algodón, ¡me gusta la zanahoria! salto, salto y soy juguetón. ¿Quién soy?

____________________________

4. Zumba que te zumba, vuela entre las flores, hace dulce miel de muchos colores. ¿Quién soy?

____________________________

Lea más: Adivinanzas Este artículo tiene 3 a

b) Sobre cuentos clásicos

5. Una capa roja llevo, por el bosque voy veloz, a mi abuelita visito y me sale un lobo feroz. ¿Quién soy?

____________________________

6. Mi nariz crece y crece si no digo la verdad, soy un muñeco de madera que un hada hizo caminar. ¿Quién soy?

____________________________

c) Sobre alimentos

7. Soy verde por fuera, roja por dentro, tengo semillas negras y soy rica por cierto. ¿Quién soy?

____________________________

8. Soy amarilla y curvada, muy dulce para comer, los monos me quieren mucho. ¿Quién puedo ser?

____________________________

d) Sobre el clima

9. Viajo con el viento, tapo al señor sol, a veces soy gris y te traigo un chaparrón. ¿Quién soy?

_____________________

10. No tengo pies, pero corro muy fuerte, silbo en las ventanas y despeino a la gente. ¿Quién soy?

_____________________

11. En invierno me usan mucho, en el cuello doy calor.

Soy largo, suave y abrigado. ¿Sabes ya quién soy yo?

_____________________

12. Después de la lluvia salgo, con siete colores brillantes voy, cruzo el cielo sonriendo, ¿adivina quién soy?

_____________________

Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios de Vida Social y Trabajo. 1.er ciclo.