Biodiversidad: fauna en peligro en el Paraguay

En el Paraguay, esta riqueza natural se encuentra en regiones como el Chaco, el Pantanal y el Bosque Atlántico del Alto Paraná, al este de la región Oriental, y es clave para nuestra vida diaria.

Sin embargo, muchas especies de fauna y flora están en peligro porque están perdiendo su hábitat, es decir, el lugar donde encuentran alimento, refugio y espacio para reproducirse. La deforestación, los incendios, la expansión de la agricultura, la ganadería y la contaminación reducen los bosques y los humedales, y obligan a los animales a desplazarse o a convivir en espacios cada vez más pequeños.

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Algunas especies animales amenazadas y en peligro de extinción

-Lobo de crin (aguara guasu)

-Oso hormiguero (jurumi)

-Jaguar (yaguareté)

-Tapir (mborevi)

-Armadillo gigante (tatú carreta)

-Caimán de hocico ancho (yacaré overo)

-Águila harpía (taguato ruvicha)

-Venado o ciervo de los pantanos (guasu puku)

-Pecarí de collar (kure’i)

-Guacamayo azul (gua′a hovy)

- Mono aullador (karaja)

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a los animales y las plantas según qué tan en peligro están de desaparecer.

Estas son sus categorías principales:

-Preocupación menor (LC): Son especies que están bien, hay muchas y no corren peligro.

-Casi amenazada (NT): Todavía no están en peligro, pero podrían estarlo si no se cuidan.

-Vulnerable (VU): Empiezan a estar en riesgo porque su número está disminuyendo.

-En peligro (EN): Hay pocos individuos y podrían desaparecer si no se actúa pronto.

-En peligro crítico (CR): Están al borde de desaparecer, quedan muy pocos.

-Extinta en estado silvestre (EW): Solo existen en zoológicos o lugares protegidos.

-Extinta (EX): Ya no queda ningún individuo en el mundo.

1. Escribe los nombres en guaraní de estos animales

-Lobo de crin:

-Tapir:

-Oso hormiguero:

-Caimán de hocico ancho:

-Mono aullador:

-Jaguar:

-Águila harpía:

-Guacamayo azul:

2. Responde

a. ¿En qué zonas del Paraguay se observan mayor variedad de seres vivos?

b. ¿Cuáles son las causas por las que muchas especies de fauna y flora están en peligro en Paraguay?

c. ¿Qué acciones puedes realizar para cooperar con la protección de nuestra fauna?

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Ciencias Naturales.