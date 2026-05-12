Biodiversidad: fauna en peligro en el Paraguay

En el Paraguay, esta riqueza natural se encuentra en regiones como el Chaco, el Pantanal y el Bosque Atlántico del Alto Paraná, al este de la región Oriental, y es clave para nuestra vida diaria.
Sin embargo, muchas especies de fauna y flora están en peligro porque están perdiendo su hábitat, es decir, el lugar donde encuentran alimento, refugio y espacio para reproducirse. La deforestación, los incendios, la expansión de la agricultura, la ganadería y la contaminación reducen los bosques y los humedales, y obligan a los animales a desplazarse o a convivir en espacios cada vez más pequeños.
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Algunas especies animales amenazadas y en peligro de extinción
-Lobo de crin (aguara guasu)
-Oso hormiguero (jurumi)
-Jaguar (yaguareté)
-Tapir (mborevi)
-Armadillo gigante (tatú carreta)
-Caimán de hocico ancho (yacaré overo)
-Águila harpía (taguato ruvicha)
-Venado o ciervo de los pantanos (guasu puku)
-Pecarí de collar (kure’i)
-Guacamayo azul (gua′a hovy)
- Mono aullador (karaja)
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a los animales y las plantas según qué tan en peligro están de desaparecer.
Estas son sus categorías principales:
-Preocupación menor (LC): Son especies que están bien, hay muchas y no corren peligro.
-Casi amenazada (NT): Todavía no están en peligro, pero podrían estarlo si no se cuidan.
-Vulnerable (VU): Empiezan a estar en riesgo porque su número está disminuyendo.
-En peligro (EN): Hay pocos individuos y podrían desaparecer si no se actúa pronto.
-En peligro crítico (CR): Están al borde de desaparecer, quedan muy pocos.
-Extinta en estado silvestre (EW): Solo existen en zoológicos o lugares protegidos.
-Extinta (EX): Ya no queda ningún individuo en el mundo.
1. Escribe los nombres en guaraní de estos animales
-Lobo de crin:
-Tapir:
-Oso hormiguero:
-Caimán de hocico ancho:
-Mono aullador:
-Jaguar:
-Águila harpía:
-Guacamayo azul:
2. Responde
a. ¿En qué zonas del Paraguay se observan mayor variedad de seres vivos?
b. ¿Cuáles son las causas por las que muchas especies de fauna y flora están en peligro en Paraguay?
c. ¿Qué acciones puedes realizar para cooperar con la protección de nuestra fauna?
Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Ciencias Naturales.