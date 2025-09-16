La homofonía: importancia y actividades de fijación

Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben de forma diferente. Son palabras diferentes que, además, pueden pertenecer a categorías gramaticales diferentes, por lo que también tienen significados distintos.
Importancia del uso correcto de la homofonía
-Evita malentendidos. La confusión entre palabras homófonas puede alterar el significado de un mensaje, llevando a interpretaciones erróneas.
-Mejora la claridad. Al usar la palabra correcta según su significado, se facilita la comprensión del mensaje por parte del receptor.
-Ortografía precisa. La correcta escritura de las palabras homófonas es esencial para mantener una buena ortografía y evitar errores comunes.
-Comunicación efectiva. El uso adecuado de la homofonía contribuye a una comunicación más fluida y precisa en diver- sos contextos, tanto académicos como profesionales.
-Preserva el significado. En la comunicación escrita, el uso correcto de las palabras homófonas asegura que el significado previsto se transmita fielmente.
<b>APRENDE MÁS</b>
I. Escribe el par de palabras que corresponden a las oraciones.
Nobel/novel — hojear/ojear — rebelar/revelar — rehusar/reusar — sabia/savia
1. Mi abuela es una mujer muy __________________.
La __________________ del árbol goteaba lentamente por el tronco.
2. Es un conductor __________________.
Ganó el premio __________________ de Literatura el año pasado.
3. El condenado se debe __________________contra las injusticias.
Voy a __________________ el secreto que he guardado por años.
4. La profesora decidió __________________ los exámenes del año pasado para evaluar a los alumnos.
Hemos tenido que __________________ la invitación por falta de tiempo.
5. Iré por la tarde al centro comercial, tengo que __________________algo de ropa para la fiesta.
Me gusta ir a las librerías y __________________ los libros nuevos de gramática.
II. Transcribe el par de palabras definidas.
Asta/Hasta — Botar/Votar — Hierba/Hierva — Iba/IVA — Tubo/Tuvo
1. __________________: forma verbal (presente de subjuntivo e imperativo) del verbo hervir.
__________________: sustantivo que designa una planta pequeña que crece en la tierra.
2. __________________: sustantivo que designa un tipo de palo del cual se puede colgar una bandera o que puede servir como arma.
__________________: preposición o adverbio.
3. __________________: forma verbal (pretérito perfecto simple) del verbo tener.
__________________: sustantivo que designa una pieza hueca y cilíndrica.
4. __________________: forma verbal (pretérito imperfecto) del verbo ir.
__________________: sigla que significa: impuesto sobre el valor agregado.
5. __________________: infinitivo que significa arrojar, echar fuera o lanzar un cuerpo para que, al impactar contra el suelo, retroceda.
__________________: infinitivo que significa dar el voto en una elección.