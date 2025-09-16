La homofonía: importancia y actividades de fijación

Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual, pero se escriben de forma diferente. Son palabras diferentes que, además, pueden pertenecer a categorías gramaticales diferentes, por lo que también tienen significados distintos.

Importancia del uso correcto de la homofonía

-Evita malentendidos. La confusión entre palabras homófonas puede alterar el significado de un mensaje, llevando a interpretaciones erróneas.

-Mejora la claridad. Al usar la palabra correcta según su significado, se facilita la comprensión del mensaje por parte del receptor.

-Ortografía precisa. La correcta escritura de las palabras homófonas es esencial para mantener una buena ortografía y evitar errores comunes.

-Comunicación efectiva. El uso adecuado de la homofonía contribuye a una comunicación más fluida y precisa en diver- sos contextos, tanto académicos como profesionales.

-Preserva el significado. En la comunicación escrita, el uso correcto de las palabras homófonas asegura que el significado previsto se transmita fielmente.

<b>APRENDE MÁS</b>

I. Escribe el par de palabras que corresponden a las oraciones.

Nobel/novel — hojear/ojear — rebelar/revelar — rehusar/reusar — sabia/savia

1. Mi abuela es una mujer muy __________________.

La __________________ del árbol goteaba lentamente por el tronco.

2. Es un conductor __________________.

Ganó el premio __________________ de Literatura el año pasado.

3. El condenado se debe __________________contra las injusticias.

Voy a __________________ el secreto que he guardado por años.

4. La profesora decidió __________________ los exámenes del año pasado para evaluar a los alumnos.

Hemos tenido que __________________ la invitación por falta de tiempo.

5. Iré por la tarde al centro comercial, tengo que __________________algo de ropa para la fiesta.

Me gusta ir a las librerías y __________________ los libros nuevos de gramática.

II. Transcribe el par de palabras definidas.

Asta/Hasta — Botar/Votar — Hierba/Hierva — Iba/IVA — Tubo/Tuvo

1. __________________: forma verbal (presente de subjuntivo e imperativo) del verbo hervir.

__________________: sustantivo que designa una planta pequeña que crece en la tierra.

2. __________________: sustantivo que designa un tipo de palo del cual se puede colgar una bandera o que puede servir como arma.

__________________: preposición o adverbio.

3. __________________: forma verbal (pretérito perfecto simple) del verbo tener.

__________________: sustantivo que designa una pieza hueca y cilíndrica.

4. __________________: forma verbal (pretérito imperfecto) del verbo ir.

__________________: sigla que significa: impuesto sobre el valor agregado.

5. __________________: infinitivo que significa arrojar, echar fuera o lanzar un cuerpo para que, al impactar contra el suelo, retroceda.

__________________: infinitivo que significa dar el voto en una elección.