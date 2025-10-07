Castellano Segundo Ciclo

Uso de la q: reglas y ejemplos

La q suele generar dudas. Esta guía explica, con ejemplos simples y reglas prácticas, cuándo va «qu» (que, qui), por qué la «u» no suena y qué pasa con palabras prestadas.

07 de octubre de 2025 - 01:00
La regla de oro: suena /k/ antes de «e» e «i»

La «q» en español se usa casi siempre en el dígrafo «qu» para representar el sonido /k/ cuando la siguiente letra es «e» o «i»: que, quien, quitar, químico, paquete, aquello.

Si necesitas el sonido /k/ antes de «a», «o» o «u», no se usa q: se escribe con C (casa, cosa, cuna) o con k en algunos préstamos (kilo, kayak).

La u de «qu» es muda

En «que» y «qui» la u no se pronuncia: queso \[keso\], quiero \[kiéro\], química \[kímica\].

A diferencia de «gue/gui», en «que/qui» nunca se usa diéresis.

No existen formas como «qüe» o «qüi» en el uso general.

Palabras frecuentes para el aula

- que, quien, quince, quizás, queso, quedarse, querer, quitar, paquete, pequeño, parque, porque, aquí (ojo: aquí lleva tilde por ser aguda terminada en vocal).

- Formas interrogativas y exclamativas: qué, quién, por qué. La tilde depende del uso (interrogativo/exclamativo vs. relativo).

Lo que no hace la q en español

- No va antes de «a», «o» o «u» para el sonido /k/: se prefiere c (ca, co, cu) o k en préstamos.

- No representa por sí sola la sílaba «cu»: se escribe «cuaderno», no «qaderno».

- No reemplaza a «c» con sonido /s/ o /θ/: se escribe «cena», «cima», no «qena», «qima».

Atención a los préstamos y dobles formas

Algunos nombres admiten doble grafía según la RAE: quiosco/kiosco; quorum/cuórum; Irak/Iraq (se prefiere Irak); Catar/Qatar (se prefiere Catar).

En tecnicismos o marcas, la K puede mantenerse por uso internacional (kilogramo, kiwi).

Trucos rápidos para no dudar

- Si después viene «e» o «i» y quieres el sonido /k/, usa «qu»: que/qui.

- Si después viene «a», «o» o «u», usa c (ca, co, cu): cacao, coco, cucú.

- Si la palabra es préstamo y ves K, verifica en el diccionario escolar o de la RAE si hay forma española (quiosco/kiosco).

I. Completa con «c» o «qu» según corresponda. Escribe la letra que falta para formar correctamente la palabra:

1. ___eso

2. ___ímica

3. pa___ete

4. ___iosco

5. ___sa

6. ___itar

II. Encierra en un círculo la opción correcta.

Marca la palabra que está escrita correctamente en cada grupo:

1) qeso-queso-quesó

2) qitar-quitar-kitar

3) quimico-químico-qimico

4) qaderno-cuaderno-quaderno

5) kiosco-quiosko-qiosco

