Tradiciones durante la Semana Santa en el Paraguay

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Es un tiempo de unión familiar, con un marcado ambiente de reflexión, oraciones, y el consumo de comidas típicas, como la sopa paraguaya y el chipa guasu.

Aquí presentamos algunas sugerencias cómo vivirla al máximo:

La tradición de la chipa (Martes y Miércoles Santo). Reúnete con tu familia o con tus amigos para preparar chipa en el tatakua (horno de barro) o en horno eléc- trico. Es una tradición infaltable que conecta generaciones.

Recorrido de las siete iglesias (Jueves y/o Viernes Santo). Visita siete iglesias para meditar sobre el camino de Jesús, una costumbre llena de fe.

Viernes Santo de reflexión. Es un día de silencio y ayuno. Participa en el viacrucis, escucha los cantos religiosos de los estacioneros y acude a la adoración de la cruz.

La adoración de la cruz, celebrada principalmente el Viernes Santo, es un acto litúrgico central del cristianismo donde los fieles veneran la cruz como símbolo del sacrificio y amor redentor de Jesús. No se adora el objeto de madera, sino a Cristo, quien entregó su vida en ella para la salvación de la humanidad.

Turismo religioso y cultural Tañarandy (Misiones). Vive la experiencia única con las procesiones iluminadas por velas, los cantos estacioneros y el arte barroco, una de las mayores expresiones culturales.

Cordillera. Visita las parroquias históricas de Caacupé y las ciudades aledañas para vivir la pasión y tradición.

Gastronomía tradicional. Además de la chipa, disfruta de la sopa paraguaya, vorí vorí de gallina y pescados.

Domingo de Pascua. Se celebra la resurrección con misas solemnes y un banquete familiar para compartir la alegría.

En resumen, la Semana Santa paraguaya es una mezcla de devoción religiosa, costumbres ancestrales y unión comunitaria.

APRENDE MÁS

I. Responde.

- ¿Realizas algunas actividades mencionadas durante la Semana Santa?, ¿por qué?

II. Enumera otras maneras en que conmemoras la Semana Santa.