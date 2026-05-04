Una canción para mi madre

Letra y música: Prudencio Giménez

I

Mi Madre es tan resignada que siempre me espera

Que vuelva a su lado cansado de tanto rodar

Sus pálidas manos imploran por su hijo querido

Sus ojos de tanta penuria no pueden llorar.

II

Las canas que cubren su frente son plata sagrada

Son hilos de rayos de luna que bajan del cielo

Mi madre es tan buena y tan santa que siempre me

espera

Que vuelva algún día a su lado buscando consuelo.

III

El amor de mi madre es para mí

El más sublime amor que en la vida sentí

Eternamente quiero a su lado vivir

Para hacerla feliz.

IV

Igual que su cariño jamás encontré

Hetáma aheka imborayhu joguaha

Por eso es que a mi madre yo no dejo de amar

Después de tanto andar.

Lea más: Cantando a nuestras madres

APRENDE MÁS

I. Responde. Nivel literal (¿Qué dice el texto?)

1. ¿A quién espera la madre?

2. ¿Cómo son las manos de la madre?

3. ¿Qué cubre la frente de la madre?

II. Completa las frases.

1. La madre siempre ______ a su hijo.

2. Sus ojos no pueden ____________.

3. El hijo quiere hacerla ___________.

III. Ordena los hechos.

( ) El hijo quiere hacer feliz a su madre.

( ) La madre espera a su hijo.

( ) El hijo reconoce el amor de su madre.

IV. Responde. Nivel inferencial (¿Qué significa?)

1. ¿Qué significa que sus canas son «plata sagrada»?

2. ¿Cómo crees que se siente el hijo al recordar a su madre?

3. ¿Qué significa la expresión que está escrita en guaraní?

V. Escribe Verdadero o Falso:

1. El hijo no valora a su madre. (__)

2. La madre ha sufrido mucho. (__)

3. El amor de la madre es incomparable. (__)

VI. Contesta. Nivel crítico (¿Qué opinas?)

1. ¿Crees que el hijo debería volver con su madre? ¿Por qué?

2. ¿Qué valor resalta más en la canción?

VII. Encierra en círculo la letra de la opción correcta.

1. La madre es descrita como:

a) Alegre y despreocupada

b) Buena y santa

c) Indiferente

2. El hijo siente que el amor de su madre es:

a) Común

b) Inexistente

c) El más sublime

3. Las canas representan:

a) Juventud

b) Sabiduría y sacrificio

c) Tristeza

4. El hijo quiere:

a) Irse lejos

b) Olvidar a su madre

c) Hacerla feliz

VIII. Describe una acción que puedas hacer para demostrar amor a tu madre.

IX. Expresión oral. Canta la canción con tus compañeros para agasajar a las madres.