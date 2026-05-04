Una canción para mi madre
Letra y música: Prudencio Giménez
I
Mi Madre es tan resignada que siempre me espera
Que vuelva a su lado cansado de tanto rodar
Sus pálidas manos imploran por su hijo querido
Sus ojos de tanta penuria no pueden llorar.
II
Las canas que cubren su frente son plata sagrada
Son hilos de rayos de luna que bajan del cielo
Mi madre es tan buena y tan santa que siempre me
espera
Que vuelva algún día a su lado buscando consuelo.
III
El amor de mi madre es para mí
El más sublime amor que en la vida sentí
Eternamente quiero a su lado vivir
Para hacerla feliz.
IV
Igual que su cariño jamás encontré
Hetáma aheka imborayhu joguaha
Por eso es que a mi madre yo no dejo de amar
Después de tanto andar.
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I. Responde. Nivel literal (¿Qué dice el texto?)
1. ¿A quién espera la madre?
2. ¿Cómo son las manos de la madre?
3. ¿Qué cubre la frente de la madre?
II. Completa las frases.
1. La madre siempre ______ a su hijo.
2. Sus ojos no pueden ____________.
3. El hijo quiere hacerla ___________.
III. Ordena los hechos.
( ) El hijo quiere hacer feliz a su madre.
( ) La madre espera a su hijo.
( ) El hijo reconoce el amor de su madre.
IV. Responde. Nivel inferencial (¿Qué significa?)
1. ¿Qué significa que sus canas son «plata sagrada»?
2. ¿Cómo crees que se siente el hijo al recordar a su madre?
3. ¿Qué significa la expresión que está escrita en guaraní?
V. Escribe Verdadero o Falso:
1. El hijo no valora a su madre. (__)
2. La madre ha sufrido mucho. (__)
3. El amor de la madre es incomparable. (__)
VI. Contesta. Nivel crítico (¿Qué opinas?)
1. ¿Crees que el hijo debería volver con su madre? ¿Por qué?
2. ¿Qué valor resalta más en la canción?
VII. Encierra en círculo la letra de la opción correcta.
1. La madre es descrita como:
a) Alegre y despreocupada
b) Buena y santa
c) Indiferente
2. El hijo siente que el amor de su madre es:
a) Común
b) Inexistente
c) El más sublime
3. Las canas representan:
a) Juventud
b) Sabiduría y sacrificio
c) Tristeza
4. El hijo quiere:
a) Irse lejos
b) Olvidar a su madre
c) Hacerla feliz
VIII. Describe una acción que puedas hacer para demostrar amor a tu madre.
IX. Expresión oral. Canta la canción con tus compañeros para agasajar a las madres.