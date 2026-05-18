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Había una vez en la selva dos grupos de tigres: tigres blancos y tigres negros. Estos se llevaban muy mal por tonterías hasta que nació una tigresa muy inusual.

La tigresa tenía los dos colores, blanco y negro, cuando tendría que haber sido del grupo blanco. Además tenía los ojos de color rosa, pero sus familiares los tenían azules. Sus padres la llamaron Estela.

Estela siempre estaba en el grupo que quisiera, ya que nadie la podía regañar por sus dos colores; pero la mayoría de las veces estaba en el bosque jugando con flores de color rosa, y siempre se ponía una en la oreja.

Un día en su colegio estaban hablando de mitos, en un momento dado se habló del mito de una flor que cumple deseos llamada Ribu. Estela, al escuchar esto, se sorprendió ya que siempre se encontraba con esa flor y tuvo una idea.

Esa misma tarde después de la escuela, fue al bosque y buscó la flor Ribu, ya que ella sabía dónde estaba. Cuando la encontró pidió un deseo: que los dos grupos de tigres hicieran las paces y se fue del lugar esperando un resultado.

Al día siguiente, la mamá de Estela despertó a su hija y le dijo:

—Estela, los dos grupos distintos de tigres somos amigos—. Estela muy feliz salió corriendo al bosque y le agradeció a la flor Ribu por cumplir su deseo.

Moraleja: Todos los deseos se pueden cumplir aunque parezcan imposibles.

Shannon Elizabeth Aballí Domínguez

Escuela Básica N.° 5 Gral. José Eduvigis Díaz. 7.° grado, TM.

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I. Responde según el texto.

1. ¿Cómo se llamaba la tigresa?

2. ¿De qué colores eran los tigres de la selva?

3. ¿Cómo se llamaba la flor mágica?

4. ¿Qué deseo pidió Estela?

5. ¿Por qué los tigres no se llevaban bien?

6. ¿Por qué Estela podía estar en ambos grupos?

7. ¿Cómo crees que se sentía Estela antes de que los tigres hicieran las paces?

8. ¿Te parece correcto que los tigres se pelearan por tonterías? ¿Por qué?

9. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Estela?

10. ¿Crees que las diferencias pueden unir a las personas? Explica.

II. Completa las oraciones.

1. Estela tenía colores ______ y ______.

2. La flor mágica se llamaba ________.

3. Los tigres al final se volvieron _________.

III. Escribe Verdadero o Falso

1. ( ) Estela era igual a todos los tigres.

2. ( ) La flor Ribu era importante para la historia.

3. ( ) Los tigres resolvieron sus problemas sin ayuda.

IV. Cita los valores que se encuentran en la historia.

V. Encierra en círculo los sustantivos.

tigresa – bosque – blanco – flor – negro

VI. Escribe un adjetivo para cada sustantivo.

1. Tigresa:

2. Flor:

3. Bosque:

VII. Subraya los verbos en esta oración.

Estela buscó la flor y pidió un deseo.

VIII. Cambia al tiempo presente.

Estela encontró la flor →

IX. Corrige la oración.

estela fue al bosque y encontró la flor ribu.

_________________________________________

X. Marca la opción correcta.

1. Estela era:

a. Negra b. Blanca c. Blanca y negra

2. La flor Ribu servía para:

a. Decorar b. Cumplir deseos c. Alimentar animales

3. Los tigres al final:

a. Pelearon más

b. Se hicieron amigos

c. Se fueron del bosque

XI. Escribe un final diferente para la historia (mínimo tres líneas).