Día de San Juan: actividades

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Con el paso del tiempo, las tradiciones europeas se mezclaron con las costumbres paraguayas, dando origen a una celebración única.

Durante las fiestas de San Juan se realizan numerosos juegos tradicionales que divierten a todos.

Algunos de los más conocidos son carrera vosa (carrera de bolsas), kambuchi jejoka (romper el cántaro), paila jeheréi (lamer la sartén), pelota tata (pelota con fuego), yvyra sỹi (palo resbaladizo) y tata ári jehasa (caminata sobre brasas). Estos juegos forman parte de la cultura popular y ayudan a mantener vivas las tradiciones del país.

La gastronomía es otro aspecto importante de esta celebración.

Entre las comidas típicas que se preparan se encuentran chipa, sopa paraguaya, mbeju, pastel mandi’o y pajagua mascada.

La música y los bailes también ocupan un lugar especial durante las fiestas de San Juan. Es común escuchar polcas y guaranias interpretadas por músicos locales.

Además, algunas comunidades realizan representaciones teatrales, bailes tradicionales y actividades culturales que fortalecen la identidad paraguaya y promueven la convivencia entre las personas.

La celebración de San Juan es importante porque permite conservar las costumbres, fortalecer los lazos familiares y comunitarios, y transmitir valores culturales a las nuevas generaciones. Participar en estas actividades ayuda a conocer mejor la historia y las tradiciones del Paraguay, promoviendo el respeto por el patrimonio cultural del país.

APRENDE MÁS

I. Responde las preguntas.

Nivel literal

1. Menciona tres juegos tradicionales.

2. Escribe dos comidas típicas mencionadas en el texto.

3. ¿Qué tipos de música se escuchan durante la celebración?

II. Piensa y responde.

Nivel inferencial

1. ¿Por qué crees que los juegos tradicionales siguen siendo importantes en la actualidad?

2. ¿Cómo ayuda esta celebración a fortalecer la identidad cultural?

3. ¿Qué podría ocurrir si las nuevas generaciones dejaran de practicar estas tradiciones?

III. Expresa tu opinión.

Nivel crítico

1. ¿Te gustaría participar en una fiesta de San Juan? ¿Por qué?

2. ¿Cuál de los juegos tradicionales te parece más interesante?

3. ¿Consideras importante conservar las tradiciones culturales? Explica tu respuesta.

IV. Marca la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es una comida típica de San Juan?

-Hamburguesa

-Chipa

-Pizza

2. La música tradicional que suele escucharse es:

-Rock

-Polca y guarania

-Cumbia

3. La celebración ayuda a:

-Olvidar las tradiciones

-Conservar la cultura paraguaya

-Evitar reuniones familiares

V. Subraya los sustantivos y encierra los adjetivos.

1. La alegre fiesta de San Juan reúne a muchas familias.

2. Las deliciosas comidas típicas atraen a numerosos visitantes.

3. Los tradicionales juegos paraguayos son muy divertidos.

VI. Escribe un sinónimo para cada palabra.

1. Alegre:

2. Tradición:

3. Comunidad:

VII. Completa con el verbo correcto

1. Los niños _________en los juegos tradicionales.

2. Las familias __________ comidas típicas.

3. Las comunidades ___________sus costumbres.

VIII. Ordena la oración.

-Ordena correctamente las palabras.

típicas. / preparan / comidas / familias / Las

IX. Proyecto escolar

1. Feria de San Juan

Organizar una pequeña feria en el aula con muestras de comidas típicas, juegos tradicionales y carteles informativos sobre la historia de San Juan.

2. Presentación artística

Preparar una representación teatral o una danza tradicional.