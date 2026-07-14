Aprender a través de canciones: Vivir mi vida

Aprender español a través de canciones es una herramienta sumamente efectiva y divertida.

Lea más: La canción

Vivir mi vida, la la la la (2)

(Voy a reír) voy a gozar

Vivir mi vida, la la la la.

A veces llega la lluvia

para limpiar las heridas,

a veces solo una gota

puede vencer la sequía.

¿Y para qué llorar? ¿Pa’ qué?

si duele una pena, se olvida.

¿Y para qué sufrir? ¿Pa’ qué?

si así es la vida, hay que vivirla, la la la.

Vivir mi vida, la la la la

(Voy a reír) voy a gozar

vivir mi vida, la la la la.

¡Eso!

Voy a vivir el momento

Para entender el destino,

voy a escuchar en silencio

para encontrar el camino.

¿Y para qué llorar? ¿Pa’ qué?

si duele una pena, se olvida.

¿Y para qué sufrir? ¿Pa’ qué?

si duele una pena, se olvida, la la le.

Vivir mi vida, la la la la

Voy a reír, voy a gozar

Vivir mi vida, la la la la

¡Mi gente!

¡Toma!

¿Pa’ qué llorar? ¿Pa’ qué sufrir?

Empieza a soñar, a reír

(Voy a reír) ¡ojoma! (Voy a bailar)

Siente y baila y goza

Que la vida es una sola

(Voy a reír, voy a bailar)

Vive, sigue

Siempre pa’ lante, no mires pa’ atrás

¡Eso!

Mi gente

La vida es una

Voy a reír, voy a bailar

Vivir mi vida la la la la

Voy a reír, voy a gozar

Vivir mi vida, la la la la.

<i><b>APRENDE MÁS</b></i>

I. Elige la opción correcta basándote en la letra de la canción

1. Según la letra, ¿qué pasa si duele una pena?

a. Se vuelve más grande.

b. Se olvida.

c. Se llora para siempre.

2. Según la canción, ¿cuál es la razón principal para vivir la vida plenamente?

a. Porque la vida es larga y hay que planificarla.

b. Porque la vida es una sola y se va.

c. Porque el destino es incierto.

3. ¿Qué significa la frase «Voy a escuchar en silencio / Para encontrar el camino»?

a. Que es necesario reflexionar y estar en calma para tomar decisiones.

b. Que no se debe hablar con los amigos.

c. Que el cantante prefiere no cantar más.

II. En la canción destaca la perífrasis verbal «ir a + infinitivo» (ej. voy a reír, voy a bailar). Identifica estos verbos en la letra y crea tres oraciones propias sobre tus planes para el próximo fin de semana utilizando esta misma estructura.

III. En la frase «Si duele una pena, se olvida», el pronombre «se» se utiliza en su forma impersonal.

Transforma las siguientes frases utilizando el pronombre «se» impersonal:

1. (En esta clase, nosotros hablamos español) ➔ En esta clase ________________ ________________.

2. (Por las tardes, la gente baila mucho aquí) ➔ Por las tardes ________________ ________________. mucho aquí.

IV. La canción utiliza mucho la expresión «para» (ej. «para limpiar», «para entender»)

1. Explica brevemente la diferencia entre «por» y «para» en español.

2. Completa las siguientes oraciones con por o para:

-Voy a escuchar en silencio ________ (finalidad) encontrar el camino.

-Lloré mucho ________ (causa) una mala noticia, pero ahora sonrío.

-La vida es corta, hay que aprovecharla ________ (finalidad) ser feliz.