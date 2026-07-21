Día de la Amistad: comprensión lectora

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Un amigo de verdad es como un tesoro: es esa persona con la que puedes jugar, compartir tus secretos, reír a carcajadas y, lo más importante, es quien te ayuda cuando te sientes triste o tienes un problema.

En este día, las personas demuestran su cariño con pequeños gestos, abrazos, dibujos, bonitas cartas o un regalo.

Lee con mucha atención.

Juanjo y el misterio del recreo

Juanjo estaba muy emocionado porque faltaban pocos días para el Día de la Amistad. Él quería organizar algo único, pero no sabía qué. En su clase, había muchos niños y niñas, y él quería que todos se sintieran incluidos. Durante el recreo, Juanjo vio a Ruth sentada sola en un banco, dibujando en la tierra con una ramita. Parecía un poco triste. Juanjo se acercó lentamente, guardó su pelota y le preguntó qué estaba dibujando.

—Un castillo mágico —respondió ella en voz baja. A Juanjo le encantaron los castillos. Sacó unas hojas de su mochila y ambos comenzaron a dibujar. Al rato, se acercaron otros compañeros y se unieron al juego.

Ese día, Lucas aprendió que la verdadera amistad no necesita grandes regalos, solo necesita tiempo, atención y una sonrisa.

Aprende más

I. Responde las siguientes preguntas para comprobar cuánto recuerdas de la historia de Juanjo

1. ¿Por qué Juanjo estaba emocionado al principio del cuento?

2. ¿Qué estaba haciendo Ruth?

3. ¿Qué lección importante aprendió Juanjo al final de la historia?

II. Marca la opción correcta

1. ¿Cuál de estas acciones demuestra un buen valor de la amistad?

a. Prestarle un juguete a tu compañero y luego pedírselo a gritos.

b. Ayudar a un amigo que se ha caído en el patio y preguntarle si está bien.

c. Jugar solo con tus juguetes y no compartir con nadie.

2. Según el texto, ¿qué hizo Juanjo cuando vio a Ruth triste?

a. Siguió jugando a la pelota sin mirar a nadie.

b. Se acercó, dejó su juego y le preguntó amablemente qué dibujaba.

c. Fue a quejarse con la maestra.

3. ¿Qué significa tener un amigo verdadero?

a. Tener a alguien que siempre te da regalos caros.

b. Alguien que te acompaña, te escucha y te respeta.

c. Alguien que solo juega contigo cuando quiere algo.

III. Subraya los sustantivos con color verde y los adjetivos con color rojo

«Juanjo dibujó un castillo mágico».

IV. Completa las siguientes oraciones con el verbo correcto que indica una acción de amistad

1. Los amigos siempre _______________ sus juguetes. (compartir / pelear)

2. Ana _______________ a su amigo cuando está triste. (empujar / consolar)

3. Nosotros _______________ historias divertidas. (inventar / romper)

V. Corrige el siguiente párrafo utilizando mayúsculas al inicio y puntos al final donde corresponda

sofía y lucas son buenos amigos ellos juegan juntos en el recreo

VI. Aplica todo lo aprendido realizando este proyecto creativo con tus compañeros o en familia

El buzón de los buenos deseos

Decoren una caja de zapatos u otro elemento que tengan a mano para convertirla en un buzón. Durante toda la semana, cada estudiante puede escribir cartas anónimas o con su nombre para sus compañeros, agradeciéndoles por su amistad y destacando algo bueno de ellos.

En el Día de la Amistad, ¡abran la caja y lean los mensajes juntos!