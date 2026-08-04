19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

En Paraguay, muchas personas y organizaciones trabajan juntas para ayudar cuando ocurre una emergencia. Los bomberos voluntarios, médicos, enfermeros, policías, maestros, voluntarios, vecinos y muchas instituciones colaboran para llevar alimentos, agua potable, ropa, medicamentos y refugio a las familias que lo necesitan.

Nuestro país ha enfrentado grandes inundaciones, incendios forestales y períodos de sequía. En esos momentos, muchas personas demostraron solidaridad compartiendo lo que tenían con quienes habían perdido sus pertenencias o necesitaban apoyo.

La asistencia humanitaria no consiste solamente en entregar cosas materiales. También significa escuchar, acompañar, cuidar y respetar a las personas.

Un gesto tan sencillo como compartir un abrigo, donar útiles escolares o ayudar a un compañero puede hacer una gran diferencia.

Los niños también pueden ser agentes de solidaridad. Pueden cuidar el ambiente para prevenir desastres, participar en campañas de recolección de alimentos, juguetes o ropa, tratar con respeto a los demás y colaborar en su comunidad. Cuando ayudamos con generosidad y sin esperar nada a cambio, hacemos del Paraguay un país más unido y solidario.

APRENDE MÁS

I. Responde.

1. ¿Crees que todos podemos realizar acciones humanitarias? Explica.

2. ¿Qué acción solidaria te gustaría realizar en tu escuela o barrio?

II. Subraya los verbos de las siguientes oraciones.

1. Los voluntarios ayudan a muchas familias.

2. Paraguay enfrenta algunas emergencias naturales.

III. Parea los sinónimos.

1. Ayudar _______ Urgencia

2. Colaborar _______ Protección

3. Emergencia _______ Cooperar

4. Refugio _______ Auxiliar

IV. Proyecto para realizar

Caja solidaria

Cada estudiante lleva alimentos no perecederos, útiles escolares o artículos de higiene. Entre todos preparan cajas para donar a las familias más necesitadas de la comunidad.