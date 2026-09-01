El cuidado de los animales de la selva

Lea más: Animales de la selva

Los animales necesitan árboles, agua limpia y alimento para vivir. Cuando las personas cortan muchos árboles, contaminan los ríos o cazan animales, la selva se daña y muchos animales pierden su hogar.

Todos podemos ayudar a cuidar la selva. Podemos reciclar, ahorrar papel, no tirar basura, plantar árboles y respetar a todos los seres vivos. Si protegemos la naturaleza, los animales podrán vivir seguros y las futuras generaciones también podrán conocerlos.

Enseñanza: Cuidar la naturaleza es cuidar la vida de todos los seres vivos.

APRENDE MÁS

I. Responde las preguntas.

1. ¿Dónde viven los animales mencionados en el texto?

2. ¿Qué necesitan los animales para vivir?

3. ¿Qué puede pasar si desaparecen muchos árboles?

4. ¿Por qué debemos cuidar la selva?

5. ¿Qué harías tú para ayudar a proteger a los animales de la selva?

II. Escribe el nombre de cuatro animales de la lectura.

III. Dibuja el animal de la selva que más te gusta y escribe por qué debemos cuidarlo.

IV. Subraya los sustantivos.

1. a) corre b) elefante c) feliz

2. a) árbol b) verde c) grande

3. a) mono b) salta c) rápido

V. Encierra en círculo los adjetivos.

1. El tigre es _______________.

a) feroz b) corre c) selva

2. El mono es ______________.

a) juguetón b) árbol c) vive

VI. Marca con una X los verbos.

1. El águila ______________ alto.

a) vuela b) plumas c) nido

2. El venado _________ rápidamente.

a) bosque b) corre c) hermoso

VII. Ordena la oración.

selva – viven – animales – la – en – los

VIII. Completa.

-El león vive en la ___________.

-Los animales necesitan ________ para vivir.

-Debemos plantar __________.

IX. Verdadero o falso.

_____ La selva tiene muchos animales.

_____ Tirar basura ayuda a los animales.

_____ Plantar árboles protege la naturaleza.

_____ Los animales no necesitan agua.

X. Modelo de proyecto

Guardianes de la selva

Materiales: Cartulina - Revistas - Tijeras - Pegamento - Colores

Actividad: Los estudiantes elaboran afiches con animales de la selva y escriben cinco acciones para protegerlos.