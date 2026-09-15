Lugares a ser visitados por los turistas

Lea más: Día Mundial del Turismo

El Día Mundial del Turismo se celebra cada 27 de setiembre. Es un día de fiesta para recordar lo hermoso que es viajar, conocer nuevos amigos y explorar lugares mágicos. Viajar nos enseña a respetar la naturaleza y las diferentes culturas. ¡Es la aventura más linda de todas!

Lugares maravillosos que debes conocer

En nuestro planeta existen rincones que parecen sacados de un cuento de hadas:

La Torre Eiffel (Francia). Es una gigantesca torre de hierro que parece tocar el cielo en París.

La Gran Muralla (China). Un sistema de murallas, torres de vigilancia y fortificaciones que se extiende por más de 21 000 km.

Machu Picchu (Perú). Una antigua y misteriosa ciudad de piedra escondida en lo más alto de unas montañas verdes y llenas de nubes.

El Coliseo (Italia). Un enorme edificio redondo donde hace miles de años se realizaban grandes juegos y carreras de carros.

Las Pirámides de Giza (Egipto). Tres gigantescas montañas de piedra construidas en medio del desierto que guardan secretos de reyes muy antiguos.

Las Cataratas del Iguazú y los Saltos del Monday (Paraguay). Son enormes y ruidosas caídas de agua escondidas en la selva. ¡El agua salta y ruge con mucha fuerza!

Las Ruinas Jesuíticas de Jesús y Trinidad (Paraguay). Antiguas e increíbles construcciones de piedra que nos cuentan cómo se vivía hace muchos años.

¿Cómo viajar sin salir de casa?

¡No necesitas un avión para ser un gran explorador! Hoy en día puedes usar la tecnología para viajar desde tu sofá:

Mapas interactivos en internet. Te permiten caminar por las calles de París o China con solo mover un dedo.

Cámaras en vivo. Puedes ver qué hacen los animales en las selvas o cómo se mueve el agua en las cataratas en tiempo real.

Videos en tres dimensiones (3D). Al usarlos, sientes que estás parado frente a los monumentos más grandes del mundo.

APRENDE MÁS

I. Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué día se celebra el Día Mundial del Turismo?

2. ¿Qué lugar de Paraguay está escondido en la selva y hace mucho ruido?

3. ¿Dónde está escondida la misteriosa ciudad de Machu Picchu?

4. ¿Qué juguete o tecnología usarías tú para conocer la Torre Eiffel desde tu casa?

II. Completa con falso o verdadero.

1. ( ) La Gran Muralla China es un camino de madera blanda.

2. ( ) Las Pirámides de Giza están construidas en medio del desierto.

3. ( ) El turismo nos ayuda a respetar la naturaleza y las culturas.

4. ( ) Las Ruinas Jesuíticas están hechas de bloques de madera.

III. Caza de palabras (sustantivos propios)

Los sustantivos propios son los nombres de personas, países o lugares importantes, y siempre empiezan con mayúscula (ejemplo: Paraguay).

Busca en el texto tres sustantivos propios de países o monumentos y escríbelos aquí:

IV. El juego de los detalles (adjetivos)

Los adjetivos son palabras que nos dicen cómo es una cosa (ejemplo: torre gigante). Parea cada lugar con la palabra que mejor lo describe según el texto:

a. Torre Eiffel (_____) Misterioso

b. Gran Muralla (_____) Ruidosas

c. Machu Picchu (_____) Gigantesca

d. El Coliseo (_____) Larguísima

e. Cataratas (_____) Enorme