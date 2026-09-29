Día del Camino, del Camino Panamericano y Día Nacional de la Seguridad Vial

Origen de la celebración

Todo comenzó en 1925, cuando se realizó el Primer Congreso Panamericano de Carreteras en Buenos Aires, Argentina. En ese encuentro, los países de América decidieron que debían unirse a través de una gran red de rutas llamada Carretera Panamericana. Para recordar ese gran acuerdo de unidad y progreso, se declaró el 5 de octubre como el Día del Camino.

La importancia de los caminos

Imagina que Paraguay es como un cuerpo humano: las ciudades son los órganos y los caminos son las venas y arterias. Si las venas se cortan, el cuerpo no funciona. Los caminos son vitales por tres razones:

Conexión humana. Permiten que visites a tus abuelos, vayas a la escuela y los médicos lleguen a las comunidades alejadas.

Economía en movimiento. Por las rutas viajan los camiones cargados de soja, carne y artesanías que Paraguay vende al mundo.

Turismo y aventura. Nos abren las puertas para conocer las Cataratas del Monday, las diferentes reservas o las dunas de San Cosme y Damián.

Principales rutas del Paraguay

Las rutas principales tienen nombres de grandes héroes e historias:

Ruta PY01 «Mariscal Francisco Solano López»: Conecta Asunción con Encarnación. Es el camino directo hacia las playas del sur y las Ruinas Jesuíticas.

Ruta PY02 «Mariscal José Félix Estigarribia». Une Asunción con Ciudad del Este. Es la ruta más transitada del país y nos lleva directo al Puente de la Amistad, en la frontera con Brasil.

Ruta PY09 «Presidente Carlos Antonio López» (más conocida como la Transchaco). Es la gigantesca columna vertebral del Chaco paraguayo. Atraviesa una región llena de naturaleza, animales silvestres y comunidades menonitas y nativas.

La Ruta Bioceánica

Actualmente, Paraguay está construyendo una megaobra llamada el Corredor Bioceánico. Es una ruta moderna que cruzará todo el Chaco para unir el Océano Atlántico (en Brasil) con el Océano Pacífico (en Chile y Perú).

Seguridad vial y cuidado ambiental

Tener rutas asfaltadas es fantástico, pero también exige responsabilidad. Los caminos deben ser seguros. Esto significa respetar las señales de tránsito, usar el cinturón de seguridad y jamás cruzar sin mirar.

I. Responde brevemente las siguientes preguntas

1. ¿Qué gran acuerdo internacional dio origen al Día del Camino el 5 de octubre?

2. Explica la metáfora del texto que compara a los caminos con las «venas y arterias» de un cuerpo.

II. Elige la opción correcta para cada enunciado analizando las palabras del texto

1. En la frase: «Las rutas conectan a nuestras familias», la palabra subrayada es un:

a) Verbo en tiempo presente

b) Verbo en tiempo pasado

c) Verbo en tiempo futuro

2. ¿Cuál de las siguientes palabras del texto es un sustantivo propio?

a) Caminos

b) Camiones

c) Chaco

3. En la expresión «Tener rutas asfaltadas es fantástico», la palabra subrayada es un verbo de:

a) Primera conjugación

b) Segunda conjugación

c) Tercera conjugación

4. Las palabras «gigantesca», «asfaltadas», «seguros» y «ecológicos» se clasifican gramaticalmente como:

a) Verbos en infinitivo

b) Pronombres personales

c) Adjetivos.

Proyecto escolar

Pregúntale a tus abuelos, padres o vecinos mayores cómo eran las calles o rutas de tu comunidad cuando ellos tenían tu edad. Escribe un breve relato comparando el transporte de antes con las comodidades de los caminos actuales.