23 de marzo: Día Meteorológico Mundial

La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera y los cambios del tiempo. Para hacerlo, los meteorólogos observan las nubes, las temperaturas y los vientos, y usan instrumentos como el termómetro (mide la temperatura), el pluviómetro (mide la lluvia) y el anemómetro (mide la velocidad del viento). Además se apoyan en los satélites y los radares para mirar grandes zonas desde el cielo.

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En este día también se destaca la importancia de las alertas meteorológicas, que ayudan a prevenir accidentes cuando se acercan tormentas fuertes, heladas u olas de calor. Si las personas reciben información a tiempo, pueden tomar decisiones seguras: quedarse en casa, protegerse del sol, guardar objetos que el viento pueda mover o evitar cruzar calles inundadas.

Aprender sobre el clima desde pequeños nos ayuda a cuidar el ambiente y a comprender fenómenos como la lluvia, el arcoíris o los cambios de estación. Observar el cielo, escuchar el pronóstico y hablar sobre el tiempo en familia o en clase son maneras sencillas de participar en el Día Meteorológico Mundial y valorar el trabajo de quienes estudian la atmósfera.

Significado de algunos íconos del clima

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias Sociales. 2.° ciclo.

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1. El Día Meteorológico Mundial se celebra el 21 de marzo.

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2. La meteorología solo sirve para saber si debemos llevar paraguas.

( ) Verdadero ( ) Falso

3. El termómetro es un instrumento que mide la temperatura.

( ) Verdadero ( ) Falso

4. Las alertas meteorológicas pueden ayudar a prevenir accidentes durante las tormentas, las heladas o el calor extremo.

( ) Verdadero ( ) Falso

5. Los satélites pueden ayudar a observar las nubes y las tormentas desde el espacio.

( ) Verdadero ( ) Falso