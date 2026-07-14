Características de los animales vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos

Dentro de este grupo, se reconocen cinco grandes clases: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Cada una tiene características que la diferencian, especialmente en la forma de respirar, moverse, reproducirse y adaptarse al ambiente.

1. Peces: expertos del agua

Los peces viven principalmente en ambientes acuáticos (ríos, lagos y mares). Su cuerpo está adaptado para nadar con facilidad.

Una característica clave es que respiran por branquias, que les permiten tomar oxígeno del agua.

En general, se desplazan con aletas y muchos tienen el cuerpo cubierto de escamas y una capa de mucosidad que reduce el rozamiento y los protege.

La mayoría se reproduce por huevos (son ovíparos) y, en muchos casos, la fecundación ocurre en el agua. Son animales de sangre fría, es decir, su temperatura corporal depende del ambiente.

Ejemplos: atún, trucha, pez payaso, tiburón, dorado y salmón.

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2. Anfibios: vida entre el agua y la tierra

Los anfibios son animales que pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. Durante su vida pasan por una metamorfosis: nacen generalmente como larvas acuáticas (por ejemplo, renacuajos) y luego se transforman en adultos. Tienen la piel húmeda y suave, sin escamas.

Respiran por branquias cuando son jóvenes y por pulmones o piel cuando son adultos. Suelen poner huevos en el agua, sin cáscara dura, lo que los hace sensibles a la contaminación y a la falta de humedad.

Ejemplos: rana, sapo y salamandra.

3. Reptiles: piel seca y adaptación a la tierra

Los reptiles están muy adaptados a la vida terrestre.

Tienen la piel seca y cubierta de escamas. Son de sangre fría (ectotermos), lo que significa que su temperatura corporal depende del ambiente; por eso se les ve tomando sol para calentarse.

Respiran por pulmones y, en su mayoría, se reproducen mediante huevos con cáscara que permiten el desarrollo del embrión sin necesidad de estar en el agua.

Ejemplos: serpiente, tortuga, lagarto y cocodrilo.

4. Aves: plumas, vuelo y gran eficiencia

Las aves son vertebrados cubiertos por plumas, una característica única que les ayuda a volar, conservar el calor y comunicarse (por colores o exhibiciones). Aunque no todas vuelan (como el avestruz o el pingüino), todas tienen plumas.

Poseen pico (sin dientes) y un esqueleto ligero, adaptado al movimiento. Respiran por pulmones, con un sistema muy eficiente que les permite obtener gran cantidad de oxígeno, muy importante para el vuelo.

Son de sangre caliente, se reproducen por huevos con cáscara dura y, por lo general, cuidan a sus crías durante el inicio de su vida.

Ejemplos: águila, paloma, pingüino, colibrí y gallina.

5. Mamíferos: pelos y leche

Los mamíferos se caracterizan por alimentar a sus crías con leche producida por las glándulas mamarias. La mayoría tiene el cuerpo cubierto de pelo. Son de sangre caliente o endotermos. Respiran por los pulmones y la mayoría da a luz crías vivas (son vivíparos), aunque existen excepciones, como los ornitorrincos y los equidnas, que ponen huevos.

Se encuentran en casi todos los ambientes del planeta: tierra, agua y aire (como los murciélagos).

Ejemplos: perro, ser humano, ballena, delfín, gato y murciélago.

APRENDE MÁS

Contesta con falso o verdadero según corresponda.

1. ( ) Los peces respiran por los pulmones.

2. ( ) Los anfibios pueden vivir en el agua y en la tierra.

3. ( ) Los reptiles tienen la piel húmeda y suave.

4. ( ) Las aves tienen plumas y pico.

5. ( ) Los mamíferos alimentan a sus crías con leche.

6. ( ) Los peces son animales de sangre caliente.

7. ( ) La metamorfosis es característica de los anfibios.

8. ( ) Todas las aves pueden volar.

9. ( ) Los reptiles respiran por branquias toda su vida.

10. ( ) Algunos mamíferos ponen huevos.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.