Las funciones celulares: nutrición, relación y reproducción

1. Función de nutrición

La función de nutrición permite que la célula obtenga la energía y los nutrientes que necesita para vivir, crecer y realizar todas sus actividades.

Las células toman del medio sustancias como agua, oxígeno y nutrientes. Luego las transforman en energía. También eliminan las sustancias de desecho que ya no necesitan.

Ejemplos:

-Las células de los músculos utilizan el oxígeno y la glucosa de los alimentos para producir la energía que permite correr o jugar.

-Las células de las plantas fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis utilizando agua, dióxido de carbono y la luz del sol.

2. Función de relación

La función de relación permite que la célula perciba lo que ocurre a su alrededor y responda a los cambios del ambiente.

Las células pueden detectar estímulos como la luz, el calor, el frío o las sustancias químicas, y reaccionar de diferentes maneras.

Ejemplos:

-Cuando tocamos una superficie muy caliente, las células nerviosas envían rápidamente un mensaje al cerebro y retiramos la mano.

-El tallo, las ramas y las hojas de las plantas orientan sus hojas hacia la luz porque sus células responden a ese estímulo.

3. Función de reproducción

La función de reproducción permite que una célula origine nuevas células mediante la división celular.

Gracias a esta función, los seres vivos pueden crecer, reemplazar células viejas o dañadas y reparar heridas

Ejemplos:

-Cuando un niño crece, sus células se dividen para formar nuevos tejidos.

-Si una persona se hace un pequeño corte en la piel, las células se multiplican para cerrar y sanar la herida.

Contesta con Falso o Verdadero según corresponda

1. ( ) La función de nutrición permite que la célula obtenga energía para vivir.

2. ( ) La función de relación consiste en producir nuevas células y reparar tejidos.

3. ( ) Las células eliminan sustancias de desecho después de

obtener energía de los nutrientes.

4. ( ) Las células no responden a los estímulos que se encuentran a su alrededor.

5. ( ) La división celular permite el crecimiento y la reparación de los tejidos del cuerpo.

6. ( ) Las células de las plantas no necesitan realizar la función de nutrición.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.