Ciencias Naturales Segundo Ciclo
28 de julio de 2026 a la - 01:00

Las funciones celulares: nutrición, relación y reproducción

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GENTILEZA

Todos los seres vivos están formados por células, que son las unidades más pequeñas con vida. Aunque son microscópicas, realizan funciones muy importantes para que el organismo pueda crecer, mantenerse sano y reproducirse.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

1. Función de nutrición

La función de nutrición permite que la célula obtenga la energía y los nutrientes que necesita para vivir, crecer y realizar todas sus actividades.

Las células toman del medio sustancias como agua, oxígeno y nutrientes. Luego las transforman en energía. También eliminan las sustancias de desecho que ya no necesitan.

Ejemplos:

-Las células de los músculos utilizan el oxígeno y la glucosa de los alimentos para producir la energía que permite correr o jugar.

-Las células de las plantas fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis utilizando agua, dióxido de carbono y la luz del sol.

2. Función de relación

La función de relación permite que la célula perciba lo que ocurre a su alrededor y responda a los cambios del ambiente.

Las células pueden detectar estímulos como la luz, el calor, el frío o las sustancias químicas, y reaccionar de diferentes maneras.

Ejemplos:

-Cuando tocamos una superficie muy caliente, las células nerviosas envían rápidamente un mensaje al cerebro y retiramos la mano.

-El tallo, las ramas y las hojas de las plantas orientan sus hojas hacia la luz porque sus células responden a ese estímulo.

3. Función de reproducción

La función de reproducción permite que una célula origine nuevas células mediante la división celular.

Gracias a esta función, los seres vivos pueden crecer, reemplazar células viejas o dañadas y reparar heridas

Ejemplos:

-Cuando un niño crece, sus células se dividen para formar nuevos tejidos.

-Si una persona se hace un pequeño corte en la piel, las células se multiplican para cerrar y sanar la herida.

Contesta con Falso o Verdadero según corresponda

1. ( ) La función de nutrición permite que la célula obtenga energía para vivir.

2. ( ) La función de relación consiste en producir nuevas células y reparar tejidos.

3. ( ) Las células eliminan sustancias de desecho después de

obtener energía de los nutrientes.

4. ( ) Las células no responden a los estímulos que se encuentran a su alrededor.

5. ( ) La división celular permite el crecimiento y la reparación de los tejidos del cuerpo.

6. ( ) Las células de las plantas no necesitan realizar la función de nutrición.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.