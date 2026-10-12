Ciencias Naturales Segundo Ciclo
13 de octubre de 2026 - 01:00

El Sol: centro de nuestro sistema solar

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GENTILEZA

El Sol es una gigantesca bola de gases con densidad y temperaturas muy altas. Sus principales componentes son: hidrógeno y helio. Lo complementan el carbono, nitrógeno, oxígeno, entre otros.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc
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¿Cuál es la edad del Sol?

El Sol tiene unos 4.500 millones de años y se calcula que ya ha consumido la mitad de su combustible que es el hidrógeno. La luz del Sol necesita solo 8 minutos para llegar hasta la Tierra.

Estructura del Sol

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Es una estrella que podemos imaginar como una pelota de fuego.

Su estructura podemos dividir en las siguientes partes:

El núcleo y la zona radiactiva: la temperatura en el núcleo es de 15.000 °C y un poco menor en la zona radiactiva.

En la zona de convección: se transportan gases calientes que ascienden hasta la superficie, se enfrían y vuelven a descender.

La fotósfera: es parte de la superficie de color rojo del Sol que vemos, su temperatura es de 6000 ºC, con algunas zonas más frías (4.000 ºC) que llamamos manchas solares.

La cromósfera: es el exterior de la fotósfera desde donde se lanzan hacia la corona violentas explosiones llamadas prominencias (protuberancias) y fulguraciones.

La corona que es la fuente del viento solar. Se ve solo en un eclipse solar.

Lea más: El Sol

Características esenciales del Sol para la vida en la Tierra

Proporciona luz y calor: su energía permite mantener temperaturas adecuadas para la vida y hace posible la existencia de agua líquida en nuestro planeta.

Aporta energía para la vida: la luz solar permite a las plantas realizar la fotosíntesis, proceso mediante el cual producen alimento y liberan oxígeno, para todos los seres vivos.

APRENDE MÁS

I. Parea las descripciones con las capas del Sol.

1. Zona de convección (___) El centro del Sol, donde ocurre la fusión nuclear.

2. Zona de radiación (___) La capa a través de la cual la energía se transfiere hacia el exterior por radiación.

3. Corona (___) Donde la energía se mueve hacia la superficie por convección.

4. Cromosfera (___) La superficie visible del Sol.

5. Fotosfera (___) La capa superior de la atmósfera solar, justo encima de la fotosfera.

6. Núcleo (___) La capa más externa del Sol, visible durante los eclipses solares.

II. Completa.

1. El combustible del Sol es __________.

2. Los principales componentes del Sol son: ______ y ______.

3. La luz del Sol tarda _________ para llegar hasta la Tierra.

4. La edad del Sol es de unos _____millones de años.

III. Responde.

-¿Por qué la vida en la Tierra sin el Sol no sería posible?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.