CANINDEYÚ, decimocuarto departamento de la República del Paraguay

SUPERFICIE: 14.667 km2.





DIVISIÓN POLÍTICA



DISTRITOS POBLACIÓN

Itanará 2.110

Ypehú 5.804

Villa Ygatimí 17.384

Corpus Christi 13.135

Salto del Guairá 11.445

La Paloma 6.478

Francisco Caballero Álvarez 8.705

Nueva Esperanza 10.016

Curuguaty (*) 57.731

Catueté 7.743



(*) Incluye la población del novel distrito de Jasy Cañy.





HISTORIA

El departamento de Canindeyú fue creado en el año 1973. Es la separación topográfica de los departamentos de San Pedro del Ycuamandyyú, Caaguazú y Alto Paraná. Durante el siglo XVIII y los primeros años de la independencia del Paraguay, la cuenca del Jejuí fue una de las regiones de mayor producción de la yerba mate. Esa industria decayó durante el régimen del Dr. Francia, recuperándose durante el gobierno de los López.



Después de la Guerra de la Triple Alianza, las tierras fueron vendidas a la Industrial Paraguaya S.A. en remates efectuados en los años 1883 y 1885. Esta empresa, que hacia el año 1890 poseía más de un millón de hectáreas de bosques, se dedicó inicialmente a la explotación de la yerba, siendo la cuenca del Jejuí una de las principales áreas de producción; sin embargo, su poder comenzó a disminuir después de la Guerra del Chaco. Los propietarios comenzaron a lotear y vender sus posesiones territoriales.





CARACTERÍSTICAS

Una de las principales características del departamento es la laboriosidad de sus habitantes. La denominada “zona alta” ha experimentado un notable desarrollo. Además, el trabajo de los inmigrantes brasileños contribuyó a implementar los cultivos a gran escala. Las comunidades de la “zona baja” son las más abandonadas por las autoridades en materia de vialidad, especialmente en las colonias y asentamientos.





LÍMITES

Al sur limita con los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú; al oeste, con San Pedro; y al norte, con Amambay. Al norte y al este tiene fronteras con Brasil.





UBICACIÓN

Localizado en la Región Oriental, a unos 600 kilómetros al noreste del país.





AUTORIDAD

Gobernador: Manuel Dejesús Caballero (colorado)



OROGRAFÍA

En este departamento se encuentra una de las reservas naturales más grandes del país: La reserva ecológica del Mbaracayú (64.000 hectáreas), ubicada en el distrito de Villa Ygatimí, bajo la administración de la Fundación Moisés Bertoni.

Además, cuenta con el refugio biológico del Mbaracayú, a cargo de la Itaipú Binacional. Este último fue creado en 1984, en un área situada próxima a la ciudad de Salto del Guairá sobre el río Paraná, al norte del embalse de la hidroeléctrica. Constituye una muestra de la rica biodiversidad del bosque de la ecorregión y tiene facilidades para el acampamiento. La altura media de las serranías es de 400 metros sobre el nivel del mar.





ASPECTO FÍSICO

Se desarrolla sobre una plataforma arenisco-basáltica, cuyo extremo norte está accidentado por la cordillera de Mbaracayú. El resto del terreno es apto para la agricultura y la ganadería.





HIDROGRAFÍA

Los ríos, afluentes del Paraná y sus movimientos erosivos, unidos a los movimientos de ascenso, originaron un relieve ondulado. Piezas rocosas formaron saltos y cascadas. En la parte este, se encuentran las vertientes de agua del río Paraná, Piratiy, Carapá, Pozuelo y el Itambey. Los afluentes del río Paraguay son el Jejuí-mí, Jejuí Guazú, Itanará, Curuguaty’y y Corrientes; y los cursos de agua de los arroyos Puendy, Tacuara y Canguery.





CLIMA

Cuenta con un clima subtropical, con temperaturas y precipitaciones medias anuales de 25º, y 1.800 mm respectivamente; da lugar a la formación de selva, al sur, y de los campos cerrados al norte, estrato xerófilo, arbustivo, con sabanas.





PRODUCCIÓN



Canindeyú sigue siendo el primer productor de café, pese a las adversidades del sector, y ocupa el tercer lugar en cultivos de soja y maíz, y, un poco más relegado (cuarto lugar), en producción de trigo, y segundo en plantación de tabaco. Actualmente, otro rubro de importancia es la mandioca. Existen cultivos de algodón, arroz, caña de azúcar, girasol, maní, cítricos, frutas tropicales y explotación forestal.



En ganadería resalta la ubicación en el cuarto lugar, con 707.000 animales registrados a manos de 4.784 propietarios. Los otros rubros ganaderos, sin embargo, tienen desempeño discreto.



INDUSTRIAS

En todo el departamento operan más de 50 aserraderos. En los distritos de Curuguaty y Catueté funcionan procesadoras de mandioca con inversión privada brasileña. La capacidad promedio de acopio de la materia prima oscila entre 200 toneladas por día. Otras industrias menores funcionan discretamente en los demás distritos de la región.





EDUCACIÓN

En el departamento de Canindeyú funcionan 418 instituciones educativas, de las cuales 63 corresponden a Nivel Medio, 63 centros de alfabetización, 21 centros especiales y 119 instituciones de nivel inicial.

Cuenta con 43.365 alumnos y 2.017 docentes. También funciona la Universidad Nacional del Este (UNE), Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), y Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD) en Salto del Guairá; Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD) en Catueté; Universidad del Norte (UNINORTE) e Instituto de Formación Docente (IFD), el Centro Educativo Familiar Agrícola (CEFA) que está a cargo de la Congregación del Verbo Divino, en Curuguaty; Instituto de Formación Docente (IFD) de carácter privado, en Villa Ygatimí. En todo el departamento funcionan dos escuelas agrícolas.



SALUD

El gobierno central otorga escasos recursos para el cuidado de la salud de la población, con relación a la cantidad de su superficie y la cantidad de habitantes.

Cuenta con 1 hospital regional (Salto del Guairá); 1 hospital distrital (Curuguaty); 2 centros de salud (Catueté y Francisco Caballero Álvarez); 52 puestos de salud (no incluyen dispensarios en colonias indígenas), a más de 5 hospitales de IPS.



En todo el departamento prestan servicios 28 médicos, de los cuales 15 son contratados y 11 permanentes, y 2 cubanos. En los diferentes centros sanitarios trabajan 347 funcionarios, de los cuales 138 son permanentes y 209 contratados.





LUGARES TURÍSTICOS

Entre los más atractivos están: Salto Itá Porá y Reserva Itabó, en Francisco Caballero Álvarez; Reserva del Mbaracayú, en Villa Ygatimí. El departamento de Canindeyú posee dos reservas biológicas a la vera del lago de la represa Itaipú, construida sobre el Paraná, entre Paraguay y Brasil. Varios balnearios privados ofrecen bellezas naturales y la posibilidad de acampar en épocas veraniegas.







VÍAS DE COMUNICACIÓN

El 70% de los caminos es terraplenado y el 30% asfaltado. La principal ruta es la conocida como Las Residentas (Ruta X), que es el tramo más corto que comunica a la capital departamental con Asunción.

El consorcio paraguayo-brasileño ARG-Tecnoedil viene ejecutando con fondos del Banco Nacional de Desarrollo Económico del Brasil, la pavimentación del tramo Cruce Carambey (Canindeyú)-Calle 6000 Bertoni (San Pedro), de aproximadamente 180 kilómetros.



A través de esta ruta se llega a la supercarretera de Itaipú, por donde se conecta también con la capital del Alto Paraná.



Está habilitada la digitalización de las centrales telefónicas de Salto del Guairá, Francisco Caballero Álvarez, Corpus Christi, Nueva Esperanza, Catueté y Curuguaty. Los distritos de Villa Ygatimí, Ypehú, Itanará y el municipio de Yasy Cañy, no cuentan con discado directo, salvo Ypehú, que posee unos 100 abonados de una empresa telefónica de Mato Grosso do Sul (Brasil). Varios distritos cuentan con pistas de aterrizaje, pero sin servicios aéreos permanentes.





PRINCIPALES CIUDADES

SALTO DEL GUAIRÁ

La colonia Salto del Guairá fue fundada el 3 de marzo de 1959, por la firma Salto del Guairá S.A., conformada por los señores José Luis Serratti, Ibrahin Abud y Carlos Ricardo Méndez Goncalves. Antes de su fundación, el lugar fue denominado reserva fiscal Nº 10. Posteriormente, por resolución ministerial del 17 de octubre de 1972 fue creada la Junta Parroquial, dependiente del distrito de Hernandarias, integrada por tres expectables vecinos: Presidente, Coronel (SR) Isabelino Pimienta Medina (+), Carmelo Peralta, tesorero, y Prof. Pedro Ramón Giret, secretario.



Está ubicado a 600 kilómetros al noreste de Asunción, y es asiento de la capital departamental. Cuenta con una población de 11.445 habitantes.



El 30 de julio de 1973, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 390, creando el distrito de Salto del Guairá y una Municipalidad de Tercera Categoría, desafectándose del distrito de Hernandarias.



La Junta Municipal, en fecha 29 de mayo de 1974, solicitó ser elevada a Primera Categoría, por reunir los requisitos exigidos para el efecto. Por Decreto Ley 7131, de fecha 2 de julio del mismo año, se promovió a Primera Categoría al municipio de Salto del Guairá, constituyéndose en capital del departamento de Canindeyú.



Las colonias dependientes son: Canindeyú, Gasory, Guadalupe y Puerto Adela.

Cuenta con la filial de la Universidad Nacional del Este (UNE), Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), 5 colegios secundarios y 7 escuelas. Funcionan importantes centros comerciales y servicios públicos. En salud, cuenta con un hospital regional y varios centros sanitarios.





FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ

El lugar fue bautizado por los primeros pobladores inicialmente como Puente Kyha. En el límite entre La Paloma y Catueté, sobre el río Carapá funcionaba un puente construido con estructura de cocoteros partidos por la mitad con maromas de piolas que hacían vaivenes. De allí el nombre de Puente Kyha (hamaca).



Por decreto del Poder Ejecutivo se cambió la denominación original, por la de Francisco Caballero Álvarez (Pancholo). El distrito fue fundado por Wilfrido Hoppe, Roberto Rivas Almada, Hilario Godoy y José Blanco, Arnaldo Portillo, Pastor Sánchez, entre otros, considerados pioneros y propulsores para la creación del distrito en el año 1987. Sus habitantes se dedican a la agricultura, ganadería e industrias.





VILLA YGATIMÍEl actual distrito era antiguamente conocido como Terecañy. Las tierras desoladas del Guairá motivaron el éxodo de los pueblos de indios reducidos por los jesuitas y también las villas de españoles.



Los colonos españoles cruzaron el Paraná en 1635 y se ubicaron en las nacientes del río Jejuí, cerca del Curuguaty’y, en un lugar conocido como Tupaitá. Allí se reunieron los antiguos habitantes de la ciudad Real Villarrica del Espíritu Santo y otros puertos del Guairá. En su mudanza a Curuguaty se les sumaron por el camino los pueblos del Terecañy, Candelaria y Mbaracayú, y se establecieron en el nuevo asentamiento, cerca del naciente del Acaray.



Sus habitantes se dedican a la agricultura y a la ganadería. Es asiento de la reserva de la biosfera del Mbaracayú, administrada por la Fundación Moisés Bertoni, y del lugar de inmolación de las mujeres residentas, durante la Guerra de la Triple Alianza.





CURUGUATY

Tiene el nombre autóctono, que proviene de Curugua (una planta rastrera trepadora que abunda en la zona), y de ahí la denominación de Curuguaty.



Fue fundada el 14 de mayo de 1716 por el capitán de dragones de la milicia española Gregorio Bazán de Pedraza. Desde 1632 a 1676, la ciudad fue asiento de dicha unidad. Ante la presencia de sus protagonistas, los pobladores de nuevo abandonaron Curuguaty. Es cuna del prócer capitán Mauricio José Troche, quien, con sus 34 caraguateños, intervino en la gesta de mayo de 1811.



Durante la Guerra de la Triple Alianza se convirtió en la cuarta capital de la República. Actualmente cuenta con una población de 57.731 habitantes, incluyendo el novel distrito de Jasy Cañy, y considerada la de mayor densidad poblacional en el departamento de Canindeyú.





TEXTO: Pablo Medina Velázquez (Corresponsal de ABC Color en Canindeyú)