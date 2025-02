BOQUERÓN, decimosexto departamento de la República del Paraguay

DIVISIÓN POLÍTICA

Filadelfia 16.363

Menno 9.872

Mcal. Estigarribia 8.957

Neuland 5.376

Dr. Pedro P. Peña 4.052

Gral. Eugenio A. Garay 996



Límites

Boquerón es el departamento más grande del país, en cuanto a superficie. Cuenta con 91.669 km2 y limita en el sureste con Presidente Hayes y Alto Paraguay, y en el noroeste, con Bolivia y Argentina.





Geografía

El principal río es el Pilcomayo, que se encuentra en un constante proceso de colmatación, desplazamiento y retroceso. A partir del 2004 se ha logrado que las aguas del río lleguen otra vez a zonas como Gral. Díaz y Estero Patiño, después de décadas de sequía. El departamento cuenta también con riachos aislados, cauces secos y depresiones donde se junta agua cuando llueve. La orografía tiene poco desarrollo superficial. Se observan dunas arenosas y lomadas, sobre todo en el extremo noroeste. El bosque es arbolado de media altura. Árboles típicos de la zona son el palo santo, urunde’y, quebracho blanco y rojo, paratodo y samu’u (palo boracho), entre otros. Existe además una gran variedad de cactus y arbustos espinosos como también campos arenosos con plantas herbáceas llamados espartillos. El régimen de lluvias va de 350 (norte) hasta 850 (sur) mm/año.



Símbolos departamentales

Boquerón cuenta con escudo y bandera propios, y la marcha Chaco Boreal fue declarada himno departamental. Los símbolos se presentaron por primera vez el 29 de setiembre de 1995 en el Fortín Toledo, ante 200 alumnos y pobladores de la zona.





Gobierno departamental

El actual gobernador es David Sawatzky (ANR) y cuenta con una secretaría Administrativa, de Salud, de Educación, de Asuntos Indígenas, de Medio Ambiente, de Desarrollo, de Obras Públicas y de Mujer, Niñez y Juventud. El legislativo departamental está integrado por siete concejales. La gobernación administra además dos colegios departamentales, una escuela agrícola, un hospital departamental y la Dirección de Recurso Hídricos (DRH), perteneciente al Ministerio de Agricultura y Ganadería.



Municipios

Hasta diciembre 2006, Boquerón contaba con un solo municipio, idéntico con el territorio departamental, el de Mariscal Estigarribia, creado el 18 de diciembre de 1944. A este municipio madre se suman dos nuevos municipios, el de Filadelfia y Loma Plata. Los municipios de Mariscal Estigarribia y Filadelfia son de categoría 1 (12 concejales), mientras Loma Plata es categoría 3 (9 concejales). El intendente actual de Mariscal Estigarribia es Eladio Alcaraz (ANR); de Filadelfia, es Hermann Ratzlaff (PEN); y de Loma Plata, Ernst Giesbrecht (ANR). Boquerón hoy día cuenta con un total de 4 gobernantes ejecutivos y 40 concejales departamentales y municipales.



Centros urbanos

(7.750) Filadelfia, declarada capital departamental por Ley 71/92; (6.500) Loma Plata, (4.200) Yalve Sanga, (2000) Mariscal Estigarribia, (720) Neu-Halbstadt, (600) Villa Choferes del Chaco.





Población

45.617 personas vivían en el momento del Censo 2002 en Boquerón. De ellos, el 43,7% son indígenas (19.945) de las etnias nivaclé, manjui, guarayos, angaité, guaraní-ñandevá, tapieté, toba-maskóy y ayoreo, radicados en 56 comunidades. Es el departamento con la mayor cantidad de nativos en el país. Los aborígenes registran un enorme, incontrolado crecimiento de 4,3%. Boquerón figura como el departamento con mayor crecimiento en los últimos 10 años (4,6%) y también el de mayor crecimiento poblacional urbano del país (12,4%), conjuntamente con Central. El segundo grupo mayor son los menonitas y, de menor escala, paraguayos-latinos, criollos, brasileños y estancieros extranjeros.



Necesidades básicas insatisfechas

De los 6.000 hogares en Boquerón, solamente 14,8% no registra necesidades básicas insatisfechas (NBI), mientras el 46% una NBI, 16,9% dos, 14,5% tres y el 7,6% cuatro NBI o más. Significa que casi la mitad de la población no cuenta con un techo seguro o tiene algún problema serio de acceso a la Salud, Educación o con relación a un ingreso familiar permanente. Por lo menos el 22% vive en pobreza o en pobreza extrema.





Caminos y distancias

El extenso departamento de Boquerón se caracteriza por su larga distancia. El promedio de la distancia de las comunidades indígenas a Filadelfia es de 111 kilómetros. Los caminos no solamente son importantes para el desarrollo de cualquier país, sino que en el Chaco muchas veces deciden sobre la vida o la muerte, en casos de emergencia. Boquerón tiene 400 kilómetros de caminos asfaltados, a estos pertenece el cuatro y quinto tramo de la Transchaco (Cruce Boquerón-Mariscal Estigarribia-La Patria), un tramo de La Patria a Infante Rivarola (frontera con Bolivia) y los ramales de acceso a Filadelfia, Loma Plata y Neuland.









Las colonias menonitas mantienen unos 4.000 km de caminos vecinales (en Boquerón y Presidente Hayes) de uso público, mientras el gobierno departamental mantiene otros caminos vecinales en el interior de Boquerón, a través de un convenio de cooperación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.



Salud

Actualmente, más de la mitad de la población departamental es atendida por los 4 hospitales privados en Filadelfia, Loma Plata, Neuland y Yalve Sanga. Colabora el M.S.P. y B.S. a través de la XVII Región Sanitaria, con un hospital regional en Mcal. Estigarribia y la Gobernación con un Centro Materno Infantil en Villa Choferes del Chaco. Los menonitas cuentan con un seguro médico privado; parte de los indígenas, con una ayuda mutual hospitalaria privada; otro grupo menor tiene IPS (con atención básica en los hospitales, acorde a un convenio) y queda un último grupo poblacional sin cobertura.



EducaciónEn el departamento existen más de 160 instituciones educativas con 9.000 alumnos y más de 450 educadores. Más de la mitad de estas instituciones educativas son privadas. Instituciones de formación profesional son: 1 Escuela Hogar Indígena, en Campo Alegre y 1 Centro de Formación para Hogar y Nutrición, en Neuland; 2 escuelas de Enfermería, en Loma Plata y Filadelfia; 2 Institutos de Formación Docente, en Filadelfia y Mcal. Estigarribia; 1 Centro Indígena Pedagógico, en Yalve Sanga; 1 Centro de Formación Profesional, en Loma Plata y 2 Escuelas Agropecuarias, en Mcal. Estigarribia y Casuarina. El promedio del nivel educativo poblacional es de 3,8 grados aprobados de primaria. La alfabetización alcanza casi el 80%, según el último censo.





Economía

La principal actividad económica es la ganadería para carne y lácteos. Hay unos 4.500 propietarios y 900.000 vacunos. La carne y los productos lácteos (Trébol y CO-OP) son conocidos en todo el país. Se exporta carne y lácteos a los países vecinos y otras regiones del mundo. El más alto nivel de la producción láctea es de entre 450.000/500.000 litros diarios, y el Chaco Central produce el 70% de la leche industrializada de todo el país. El departamento cuenta con tres exposiciones del sector primario: La exposición ganadera del Centro Modelo La Patria; la Expo Neuland, de la colonia Neuland; y la Expo Roedo Trébol, de las colonias del Chaco Central.





Atracciones turísticas

Fortines de la Guerra del Chaco (Boquerón, Toledo, Isla Po’i). Por otro lado, florecen el turismo rural y ecológico y las visitas a las comunidades indígenas que producen productos de autoconsumo y renta.



Medios de comunicación

En el departamento existen las radioemisoras La Voz del Chaco Paraguayo (AM), Médano (FM) y radios comunitarias, en Mariscal Estigarribia y Pedro P. Pena. Además hay dos semanarios en idioma alemán, Mennoblatt y Menno aktuell. En el Chaco Central, la población tiene acceso a la televisión dirigida, Internet, teléfono digital, videos y diarios capitalinos.



Desafíos

Boquerón tiene dos grandes desafíos. El primero consiste en lograr un modelo de desarrollo agroganadero, que no cierre el camino a futuras generaciones. En segundo lugar, se debe encontrar la fórmula de participación en los beneficios del desarrollo a la mayor cantidad de población posible, para evitar convulsiones sociales en el día de mañana. En Boquerón, estos dos desafíos tienen su condimento particular, porque esto es el departamento de las contradicciones. Allí existe una tecnología de punta para la producción de lácteos, la ganadería trabaja con un novel modelo de vacunación y en el Chaco Central la televisión, Internet y los celulares ya son tecnología común; mientras tanto, a solo 150 kilómetros de ahí s encuentran los últimos pequeños grupos de ayoreos del monte, sin contacto todavía con la civilización. Además, los menonitas tienen un ingreso per cápita que está muy cerca al de algunas regiones de Europa, mientras asentamientos indígenas sufren de tuberculosis, pobreza extrema, y el agua con que cuentan es contaminada. El peligro de equilibrar estas desigualdades tiene una amenaza peor todavía en el horizonte: los megaproyectos como por ejemplo los corredores bioceánicos y acueducto, todos con primordial bandera empresarial.



