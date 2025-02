América y sus primeros habitantes

Religión y folklore



Algunos pueblos contaban con jefes religiosos que ocupaban todo su tiempo en las tareas propias de su cargo. Estas personas recibían su formación en lugares especiales, ya que ocupaban un lugar especial en la sociedad.



Los indígenas creían en una fuerza espiritual como origen de la vida. La forma divina se plasmaba



de diversas formas: el sol, como fuerza de vida y de luz; la tierra, como elemento fundamental de la fertilidad y de la sabiduría utilizada por los dirigentes terrenales; el poder de los animales como el jaguar, el oso, las serpientes.



Los religiosos potenciaban sus facultades utilizando plantas alucinógenas, para alcanzar visiones espirituales.



El trabajo en piedra es el arte más antiguo



Referente a la arquitectura, las culturas andinas prehispánicas desarrollaron al máximo la construcción en piedra; acoplaban los bloques de piedra pulimentada con extraordinaria precisión, lo cual hacía innecesario el uso de argamasa en monumentos que se conservan hasta nuestros días.



La cerámica y la cestería



Dentro de la cerámica, existen estilos excepcionales, en los que se destacan las vasijas mayas, decoradas con escenas de la realeza y la mitología.



Desde su nacimiento hasta hoy día, la cestería no ha cesado de evolucionar, alcanzando niveles muy altos. En todo el continente se conocen diferentes técnicas para confeccionar diferentes elementos. Algunas de las técnicas son: el trenzado, el enrollado, el bordado, la aplicación de diversos elementos.



En toda América se practicó algún tipo de tejido, pero alcanzó su máximo desarrollo en las culturas andinas. Un artesano, utilizando un telar, podía llegar a confeccionar tejidos de enorme finura.



Música y baile



En Norteamérica, se han podido establecer seis estilos: el inuit, el de Carolina, el de la Gran Cuenca, el athabasco, el de las Grandes Llanuras y el de los Bosques Orientales.



En las regiones de Sudamérica, la música de los pueblos indígenas se hallaba bastante aislada de las influencias externas.



El canto constituyó la forma dominante de expresión musical. En todo el continente, los instrumentos principales han sido los tambores y los cascabeles, así como las flautas y los silbatos. Algunos pueblos consideraron que las mujeres no podían mirar las flautas de los hombres. Los instrumentos tuvieron un significado ritual o religioso; los curanderos y chamanes solían tocar el tambor de bastidor y las maracas.



Vestimenta y adornos



Los indígenas no concedían demasiada importancia a la vestimenta, pero sí a los adornos. Los pueblos de climas cálidos, apenas cubrían su cuerpo, para las celebraciones se adornaban con flores, se pintaban el cuerpo y usaban extraordinarios tocados o penachos de plumas.



En los pueblos mesoamericanos, los hombres llevaban taparrabos y una manta anudada al hombro, y las mujeres vestían falda y blusa ligera.



Los pueblos cazadores utilizaron las pieles curtidas para fabricar los vestidos.