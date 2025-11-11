Ciencias Sociales Segundo Ciclo
11 de noviembre de 2025

Historia del Niño Jesús: ejercicios con respuestas

La historia del Niño Jesús es una de las más conocidas en el mundo y es parte fundamental y central de la celebración de la Navidad.

Por ABC Color

La historia es mucho más que un relato de su nacimiento. Es un recordatorio de la importancia del amor, la bondad y la esperanza.

Todo el mundo puede aprender de las enseñanzas que nos dejó, y las recordamos especialmente durante la Navidad, una época para compartir y estar cerca de nuestras familias y amigos.

Aprendamos más sobre Él completando este crucigrama

Fuentes: MEC. 2014. Programa. Ciencias Sociales. 2.° ciclo. Paraguay. Shutterstock.

