Estas zonas se forman por la forma de la Tierra y por la cantidad de luz y calor del Sol que recibe cada lugar. Los científicos suelen dividir la Tierra en tres grandes zonas climáticas: la zona cálida, la zona templada y la zona fría.

La zona cálida se encuentra cerca del Ecuador. En esta zona hace calor casi todo el año y en muchos lugares llueve con frecuencia. Allí crecen las selvas y los bosques tropicales donde viven muchos animales y plantas. La zona templada está entre la zona cálida y la zona fría. En estos lugares el clima es más moderado: hay estaciones como primavera, verano, otoño e invierno.

La zona fría se encuentra cerca de los polos Norte y Sur. En estas regiones las temperaturas son muy bajas durante gran parte del año y puede haber nieve y hielo. La luz del Sol llega con menos fuerza, por eso hace mucho frío. Aunque el clima es difícil, algunos animales y plantas están adaptados para vivir en estas condiciones.

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I. Encierra en círculo la respuesta correcta.

1. ¿Qué son las zonas climáticas de la Tierra?

a. Regiones con climas parecidos.

b. Lugares donde viven solo animales.

c. Ciudades muy pobladas.

d. Zonas con montañas muy altas.

2. ¿Cuántas zonas climáticas principales tiene la Tierra?

a. Dos

b. Tres

c. Cuatro

d. Cinco

3. ¿Cómo es el clima en la zona cálida?

a. Muy frío todo el año.

b. Siempre con nieve.

c. Caluroso durante casi todo el año.

d. Sin sol.

4. ¿Dónde se encuentran las zonas frías?

a. Cerca del Ecuador.

b. En el centro de los continentes.

c. Cerca de los polos Norte y Sur.

d. Solo en las montañas.

II. Localiza y completa en el mapa las zonas climáticas de la Tierra.