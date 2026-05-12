Independencia del Paraguay. Los próceres de mayo de 1811

La historia recuerda especialmente a los protagonistas de la noche del 14 y el amanecer del 15 de mayo de 1811, cuando un grupo de paraguayos actuó con mucha cautela: querían cambios, pero también evitar más violencia. Con ese espíritu, aparecieron nombres que hoy se llaman próceres de mayo, que permitieron nuestra independencia del yugo español.

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Algunos de los más renombrados próceres fueron:

Fulgencio Yegros. Fue un destacado militar que participó activamente en la independencia, formó parte del primer gobierno del Paraguay independiente. Fue conocido por su compromiso con la libertad del país. Su vida terminó de forma trágica años más tarde, cuando fue castigado durante un periodo de fuertes conflictos internos en época del Dr. Francia.

Pedro Juan Caballero. Fue un valiente militar paraguayo y uno de los líderes principales de la independencia. En la noche del 14 y madrugada del 15 de mayo de 1811, encabezó la revolución que permitió que Paraguay dejara de depender de España. Es recordado por su coraje y liderazgo. También murió en prisión a consecuencia de las luchas políticas de la época.

Vicente Ignacio Iturbe. El mensajero valiente de la revolución. Fue el encargado de comunicar al gobernador español Velazco, que el Paraguay ya no obedecería sus órdenes.

José Gaspar Rodríguez de Francia. Fue un abogado muy inteligente y con ideas firmes. Al inicio, colaboró con el proceso que llevó a la independencia y luego se convirtió en la figura más poderosa del Paraguay durante muchos años. Los libros lo describen como un gobernante que buscó orden y control, y que tomó decisiones muy estrictas para evitar que potencias extranjeras dominaran al país.

Antonio Tomás Yegros. Hermano de Fulgencio Yegros, también participó en los acontecimientos de mayo. Fue un patriota comprometido con la causa de la independencia.

Fernando de la Mora. Fue un prócer vinculado al trabajo civil y a las ideas políticas de cambio. De la Mora es recordado como una persona influyente en los primeros pasos del nuevo gobierno.

Mauricio José Troche. Aparece en los relatos históricos como uno de los participantes en los días de 1811, colaborando con el grupo que impulsó el cambio. Aunque su nombre es menos famoso, es importante recordarlo porque la independencia no fue obra de «dos o tres», sino de muchos.

Juan Bautista Rivarola. Participó en el movimiento revolucionario que llevó a la independencia. Fue uno de los colaboradores que apoyaron la causa patriota.

¿Qué pasó después de mayo de 1811?

Paraguay comenzó a crear nuevas formas de gobierno. La independencia fue un camino: empezó con pasos valientes, continuó con acuerdos y también tuvo momentos difíciles.

Los próceres de mayo fueron personas valientes que trabajaron juntas para que Paraguay fuera un país libre. Gracias a ellos, hoy el Paraguay es independiente.

En conclusión

Yegros aportó liderazgo militar, Caballero decisión, Iturbe confianza y comunicación, Francia organización política, De la Mora, trabajo civil; Troche y Rivarola, apoyo en el momento clave.

Así se entiende que la historia la construyen equipos, no solo individuos.