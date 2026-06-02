El objetivo principal es concienciar sobre la magnitud de este problema y coordinar esfuerzos para erradicar cualquier forma de explotación que prive a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad. Esta jornada sirve como un llamado urgente a los gobiernos, empleadores y la sociedad civil para garantizar que cada menor tenga acceso a una educación de calidad y a un entorno seguro donde su único «trabajo» sea aprender y jugar.

Es necesario prevenir y erradicar prácticas laborales que afectan el desarrollo integral y exponen a situaciones de riesgo físico y emocional.

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En el contexto paraguayo, la Ley N.° 5407/2015 «Del Trabajo Doméstico» marcó un hito en la regulación laboral, aunque también estableció límites claros para proteger a los menores.

Fundamentalmente, prohíbe de forma tajante el trabajo doméstico realizado por personas menores de 18 años, buscando eliminar prácticas históricas como el «criadazgo».

El trabajo infantil perpetúa el ciclo de la pobreza al obligar a los niños a abandonar las aulas, limitando sus oportunidades futuras de obtener empleos dignos. Erradicarlo es una inversión necesaria para el desarrollo social y económico de cualquier nación; solo protegiendo los derechos fundamentales de la infancia se podrá construir una sociedad más justa, donde el bienestar de los niños sea la prioridad absoluta sobre cualquier beneficio económico inmediato.

La conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil se traduce, en la práctica, en una agenda de acciones concretas: fortalecer la detección temprana de casos, garantizar trayectorias educativas sostenidas y generar oportunidades económicas para los hogares que enfrentan mayores niveles de precariedad. El desafío sigue siendo convertir los compromisos en resultados: que ningún niño o niña vea su infancia reemplazada por una jornada de trabajo.

APRENDE MÁS

Lee las proposiciones y responde con F o V según sean falsas o verdaderas.

1. ( ) El Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1990.

2. ( ) Según el texto, ¿el objetivo de esta conmemoración es coordinar esfuerzos para erradicar cualquier forma de explotación infantil?

3. ( ) La Ley N.° 5407/2015 de Paraguay permite el trabajo doméstico de menores siempre que tengan permiso de sus padres.

4. ( ) El «criadazgo» es una práctica que la Ley N.° 5407/2015 busca eliminar.

5. ( ) El texto afirma que el trabajo infantil ayuda a las familias a salir del ciclo de la pobreza a largo plazo.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias Sociales. 2.° ciclo.