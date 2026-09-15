Esa contienda fue uno de los acontecimientos más importantes de esa cruenta guerra en que el Paraguay se enfrentó a las fuerzas aliadas de Brasil, Argentina y Uruguay. Se libró el 22 de setiembre de 1866, en las fortificaciones de Curupayty, cerca de Humaitá, en el actual departamento de Ñeembucú.

Antes de la batalla, los soldados paraguayos, dirigidos por el general José Eduvigis Díaz, prepararon cuidadosamente las defensas. Construyeron trincheras, zanjas con obstáculos y trampas para dificultar el avance de las tropas enemigas. Las lluvias habían dejado el terreno muy húmedo y pantanoso, lo que también dificultó el desplazamiento de los soldados aliados y aunque tenían un ejército muy grande y poderosos barcos, cuando intentaron avanzar, las condiciones del terreno dificultaron enormemente.

El combate comenzó con un bombardeo de la flota brasileña contra las posiciones paraguayas. Después, las tropas de la Triple Alianza avanzaron por tierra para intentar tomar Curupayty. Sin embargo, encontraron fuertes defensas y un terreno difícil y embarrado. Los soldados paraguayos resistieron el ataque desde sus trincheras y lograron detener el avance enemigo.

Al finalizar la jornada, las tropas de la Triple Alianza se retiraron. El Paraguay obtuvo un importante triunfo defensivo, una de las mayores victorias paraguayas durante la Guerra de la Triple Alianza.

Los soldados paraguayos, dirigidos por el general José Eduvigis Díaz, defendieron con valentía sus trincheras. El resultado fue sorprendente: los aliados perdieron miles de soldados, mientras que Paraguay tuvo muy pocas bajas.

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Por eso, esta batalla es recordada como la mayor victoria paraguaya en esa guerra.

La gran victoria de la Batalla de Curupayty, además de provocar numerosas pérdidas humanas, especialmente en el ejército aliado, detuvo durante varios meses las grandes ofensivas de los países aliados.

Esta batalla forma parte de la memoria histórica del Paraguay y recuerda la importancia de conocer y valorar nuestra historia nacional.

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Responde las preguntas.

1. ¿En qué guerra ocurrió la Batalla de Curupayty?

2. ¿Qué países formaban la Triple Alianza?

3. ¿En qué fecha se libró la Batalla de Curupayty?

4. ¿Quién fue el general paraguayo que dirigió la defensa?

5. ¿Por qué el terreno ayudó a los paraguayos en la batalla?

6. ¿Qué resultado tuvo la batalla para Paraguay?

Fuentes:

- Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 2014. Programa de estudios de Ciencias Sociales. 2.° ciclo.

- Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay: información histórica sobre la Guerra de la Triple Alianza y la Batalla de Curupayty.

- ABC Color – La mayor victoria militar de Paraguay.