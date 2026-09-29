Los bomberos voluntarios de Paraguay

El aniversario de creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) se celebra el 4 de octubre de cada año. Su trabajo requiere valentía, responsabilidad, solidaridad y preparación.

¿Qué funciones cumplen los bomberos voluntarios?

1. Apagar incendios. Los bomberos combaten incendios en las viviendas, los edificios, los vehículos, las industrias y otros lugares. Utilizan equipos especiales para controlar el fuego y evitar que se propague.

2. Rescatar personas. Ayudan a rescatar y trasladar personas que se encuentran en situaciones peligrosas, por ejemplo, después de accidentes, derrumbes, fuertes lluvias, incendios en edificios, inundaciones o tormentas, entre otras emergencias.

3. Atender accidentes. Acuden a accidentes de tránsito para ayudar a las personas afectadas y colaborar en su rescate, utilizando herramientas y equipos adecuados.

4. Combatir incendios forestales. Intervienen cuando el fuego afecta los bosques, los pastizales y otras áreas naturales. Su objetivo es proteger a las personas, los animales y el ambiente.

6. Prevenir accidentes. Los bomberos también enseñan a la población cómo prevenir incendios y actuar correctamente ante una emergencia. La prevención ayuda a salvar vidas.

7. Brindar primeros auxilios. Cuando una persona resulta herida, los bomberos capacitados pueden brindar atención inicial mientras llega o se coordina la asistencia médica correspondiente.

¿Por qué son importantes?

Los bomberos voluntarios cumplen una tarea de gran valor para la sociedad. Muchas veces trabajan en situaciones difíciles y arriesgadas para salvar vidas, proteger los bienes y ayudar a las personas.

Además, como son voluntarios, dedican parte de su tiempo al servicio de los demás, demostrando solidaridad y compromiso con la comunidad.

¿Cómo podemos ayudarlos?

Todos podemos colaborar con los bomberos:

- No jugar con fósforos, encendedores ni fuego.

- No tocar cables eléctricos ni enchufes peligrosos.

- Avisar a un adulto si vemos una situación de riesgo.

- Mantener la calma durante una emergencia.

- Pedir ayuda a un adulto y utilizar correctamente los números de emergencia.

- Respetar y valorar el trabajo de los bomberos.

- Apoyar en campañas solidarias a las compañías de bomberos voluntarios que realizan colectas periódicas para mantener el servicio, o en campañas de donación de insumos difundiendo estas iniciativas o colaborando con alcancías.

- Cederles el paso en las calles cuando van a una emergencia y conocer los números de contacto rápido como el 132 o el 911.

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Preguntas para debatir

1. ¿Qué podemos hacer nosotros, desde la escuela y el hogar, para prevenir incendios y otras situaciones de peligro y así colaborar con los bomberos?

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2. Cuando ocurre una emergencia, ¿por qué es importante mantener la calma, seguir las indicaciones de los adultos y no obstaculizar el trabajo de los bomberos?

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3. Los bomberos trabajan para proteger la vida, el ambiente y los bienes de la comunidad. ¿Qué acciones concretas podemos realizar como ciudadanos para ayudar y valorar su importante servicio a la sociedad?

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Fuentes: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 2014. Programa de estudios de Ciencias Sociales. 2.° ciclo. Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP). Reglamento General.