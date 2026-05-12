Hierbas medicinales en guaraní

Umi pohã ñana ha’e ka’avo oĩva ñande jerére ha ikatu ojeporu pohãramo. Oĩ pohã ñana ojepurúva tererépe térã ka’aýpe.
Techapyrãramo, menta’i ojeiporu akã rasýpe g̃uarã, kapi’i katĩ iporã tye rasy ombohasa hag̃ua ha tarope katu iporã oporombohy’ái hag̃ua. Avei rosa mosqueta oipytyvõ omomba’apo porã hag̃ua tyekue, amba’y ha urusu he’ẽ katu ojeporu hu’úpe g̃uarã. Upéicha avei ojeporu kokũ, jaguarete ka’a ha burrito py’akue oñemonguera hag̃ua. Ojeke porã hag̃ua oje’u mburukuja ha cedrón kapi’i katu oporombopytu’u.
Tye oñemonguera hag̃ua katu ojeporu arasa, sevo’í ho’a hag̃ua iporã ka’arẽ ha kangue rasy ombohasa hag̃ua oje’u cola de caballo.
Oĩ hetaitereive pohã ñana ñane retãme. Umi pohã ñana ha’e ñande reko tee rehegua ha ñande jaguerohory ha ñañangarekova’erã hesekuéra.
Ñe’ẽndy
1. Akã rasy: dolor de cabeza.
2. Tye rasy: dolor de vientre.
3. Oporombohy’ái: sudorífica (que te hace sudar).
4. Tyekue: intestino.
5. Hu’u: tos.
6. Py’akue: hígado.
7. Tye: diarrea.
8. Sevo’i: lombriz.
9. Kangue rasy: dolor de huesos.
10. Ñañangarekova’erã: debemos cuidar.
I. Embojoaju ko’ã pohã ñana réra
Tembiaporã
II. Embohovái.
1) Mba’épa hína pohã ñana.
2) Mba’éichapa ojepuru umi pohã ñana.
III. Ehai po pohã ñana réra.
IV. Ehai japu térã añete (J/A).
1) Umi pohã ñana ndaipóri Paraguáipe. (_________)
2) Menta’i ojeiporu akã rasýpe g̃uarã. (_________)
3. Sevo’í ho’a hag̃ua ojeiporu amba’y. (_________)
V. Emongora tai oĩ porãva.
1. Mba’épepa oipytyvõ cedrón kapi’i avápe?
A) Oñembosarái hag̃ua.
B) Oporombopytu’u hag̃ua.
C) Oguata pya’e hag̃ua.
2. Mba’éichapa ojepuru umi pohã ñana.
A) Tererépe térã ka’aýpe.
B) Chipa ha mbejúpe.
C) Rambosa ndive.
3. Mba’épepa kapi’i katĩ ojepuru.
A) Tye rasy.
B) Akã rasy .
C) Kangue rasy.
VI. Eporandu térã ejeporeka mba’épepa ojeiporu.
-Agrial:
-Santa Lucía:
-Perdudilla:
-Para para’i:
-Jaguarete ka’a: