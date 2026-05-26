Guaraní Segundo Ciclo
26 de mayo de 2026 a la - 01:00

Los números en guaraní desde el 0 al 1 000 000

Imagen sin descripción
GENTILEZA

Papapy 0 guive 1.000.000 peve

Por Prof. Mag. Paulina Gamarra

0 – mba’eve

1 – peteĩ

2 – mokõi

3 – mbohapy

4 – irundy

5 – po

6 – poteĩ

7 – pokõi

8 – poapy

9 – porundy

10 – pa

11 – pateĩ

12 – pakõi

13 – paapy

14 – parundy

15 – papo

16 – papoteĩ

17 – papokõi

18 – papoapy

19 – paporundy

20 – mokõipa

30 – mbohapypa

40 – irundypa

50 – popa

60 – poteĩpa

70 – pokõipa

80 – poapypa

90 – porundypa

100 – sa

200 – mokõisa

300 – mbohapysa

400 – irundysa

500 – posa

1.000 – su

2.000 – mokõisu

10.000 – pasu

100.000 – sasu

1.000.000 – sua

Lea más: Papapy 1-20

I. Mba’éichapa oje’e 5 guaraníme.

1) su

2) po

3) pa

4) sa

II. Mba’e papapýpa papokõi.

1) 17

2) 10

3) 14

4) 12

III. Mba’éichapa oje’e 10 guaraníme.

1) pa

2) po

3) sa

4) peteĩ

IV. Mba’e papapýpa mokõipa

1) 12

2) 20

3) 22

4) 200

V. Pa he’iserõ10, mba’épa he’ise papo.

1) 5

2) 10

3) 15

4) 50

VI. Embohovái.

1. Mba’érepa ojekuaava’erã papapy guaraníme.

2. Mba’éichapa ikatu ojeiporu papapy.

VII. Ehai ko’ã papapy.

1) 3 →

2) 17 →

3) 200 →

4) 3.000 →

VIII. Emoĩmba.

1) 15 → pa __

2) 12 → pa ______

3) 30 → _______ pa

4) 400 →_________ sa

IX. Ehai papapy oñemohendáva.

1) peteĩ – mokõi – mbohapy –________–_______

2) po – pa – papo –________–_______

3) sa – porundypa – poapypa –_______–_______

4) sa – porundypa – poapypa –_______–_______

X. Emoha’ãnga po mbogueha, mbohapy aranduka, poteĩ haiha, peteĩ mbojojaha, irundy jetapa ha mokõi kuatiahai.