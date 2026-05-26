Los números en guaraní desde el 0 al 1 000 000

0 – mba’eve
1 – peteĩ
2 – mokõi
3 – mbohapy
4 – irundy
5 – po
6 – poteĩ
7 – pokõi
8 – poapy
9 – porundy
10 – pa
11 – pateĩ
12 – pakõi
13 – paapy
14 – parundy
15 – papo
16 – papoteĩ
17 – papokõi
18 – papoapy
19 – paporundy
20 – mokõipa
30 – mbohapypa
40 – irundypa
50 – popa
60 – poteĩpa
70 – pokõipa
80 – poapypa
90 – porundypa
100 – sa
200 – mokõisa
300 – mbohapysa
400 – irundysa
500 – posa
1.000 – su
2.000 – mokõisu
10.000 – pasu
100.000 – sasu
1.000.000 – sua
I. Mba’éichapa oje’e 5 guaraníme.
1) su
2) po
3) pa
4) sa
II. Mba’e papapýpa papokõi.
1) 17
2) 10
3) 14
4) 12
III. Mba’éichapa oje’e 10 guaraníme.
1) pa
2) po
3) sa
4) peteĩ
IV. Mba’e papapýpa mokõipa
1) 12
2) 20
3) 22
4) 200
V. Pa he’iserõ10, mba’épa he’ise papo.
1) 5
2) 10
3) 15
4) 50
VI. Embohovái.
1. Mba’érepa ojekuaava’erã papapy guaraníme.
2. Mba’éichapa ikatu ojeiporu papapy.
VII. Ehai ko’ã papapy.
1) 3 →
2) 17 →
3) 200 →
4) 3.000 →
VIII. Emoĩmba.
1) 15 → pa __
2) 12 → pa ______
3) 30 → _______ pa
4) 400 →_________ sa
IX. Ehai papapy oñemohendáva.
1) peteĩ – mokõi – mbohapy –________–_______
2) po – pa – papo –________–_______
3) sa – porundypa – poapypa –_______–_______
X. Emoha’ãnga po mbogueha, mbohapy aranduka, poteĩ haiha, peteĩ mbojojaha, irundy jetapa ha mokõi kuatiahai.