Che rogaygua

Emoñe’ ẽ
Ñande rogayguápe ñamomba’eguasuva’erã ñande rekovépe. Ñande rogayguápe jaguereko mborayhu, pytyvõ ha ñembo’e.
Oĩ heta tapicha peteĩ ogayguápe: túva, sy, joyke’y, jarýi, tamói ha ambue. Maymáva oreko hembiapo ha oñangareko ojuehe.
Che rógape roime che sy, che ru, che ryvy ha che jarýi. Che sy omba’apo ha oñangareko ore rehe. Che ru omba’apo avei ha orepytyvõ meme. Che ryvy oñembosarái chendive ha ore rovy’a oñondive. Che jarýi omombe’u oreve mombe’ugua’u iporãitereíva.
Ñande rogaygua ñanembo’e ñamomba’e hag̃ua ñande rapichakuérape. Avei ñanepytyvõ jaiko hag̃ua py’aguapýpe ha vy’ápe. Upévare tekotevẽ jajohayhu ha ñañopytyvõ.
I. Embohovái ko’ã porandu
1. Mávapa oĩ pe mitã rogayguápe.
2. Mba’épa ojapo isy.
3. Mávapa omombe’u mombe’ugua’u.
4. Mba’érepa ñamomba’eguasuva’erã ñande rogayguápe.
5. Mba’épa ñañandu ñande rogayguáre?
II. Embopapapy
1. Sy _____ Abuelo
2. Tamói _____ Hermano menor
3. Ryvy _____ Mamá
4. Jarýi _____ Abuela
III. Eiporavo pe ñembohovái hekopetéva
1. Pe tyke’y:
a) Hermano mayor ã) Abuela ch) Papá
2. Pe rogaygua:
a) Casa ã) Familia ch) Hijo
3. Ñande rogaygua ome’ẽ:
a) Mborayhu ã) Yvytu ch) Ysyry
4. Pe túva moñe’ẽguápegua:
a) Okaru ã) Omba’apo ch) Oke
5. Ñande rogaygua ñanembo’e:
a) Ñapu’ã voi hag̃ua.
ã) Ñañembo’e hag̃ua.
ch) Ñamomba’e hag̃ua ñande rapichakuérape.
IV. Ehai ñe’ẽ hekopete
jarýi – ryvy – rogaygua – ru – sy –
1. Che __________ oñangareko che rehe.
2. Che ___________ che sy sy.
3. Che __________ oñembosarái chendive.
4. Ñande _________ ñande rayhu.
5. Che ___________ ha che sy omba’apo ore pytyvõ hag̃ua.
V. Embohasa guaraníme
1. Mi mamá me quiere.
2. Mi abuelo vive en mi casa.
3. Mi hermano juega conmigo.