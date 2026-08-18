Guarani Ñe’e Ára

Guarani ñe’ẽ ha’e peteĩ mba’e tuichaite Paraguái rembiasápe ha ñande rekohápe. Ko ñe’ẽ oñeñe’ẽ yma guive ha ko’ág̃a peve oikove ha imbareteve.
Guarani ñe’ẽ ndaha’éi peteĩ ñe’ẽnte, ha’e avei ñande reko, ñande rembiasakue ha ñande reko tee. Heta tapicha oñomongeta guaraníme hogapýpe, mbo’ehaópe, hembiapópe ha opa rupi.
Guarani Ñe’ẽ Ára niko ñanemomandu’a mba’éichapa ñañangarekova’erã ñane ñe’ẽ rehe. Upévare tekotevẽ ñañe’ẽ guaraníme ñande sy, ñande ru, ñane angirũ ha opa ñande rapichándi.
Guarani ñanembojoaju, ñanembovy’a ha omombareteve ñande Paraguái rekotee. Ñañangarekóramo hese, guarani oikóta opa ára.
Hetaite mba’e porãite ningo ikatu ja’e guaraníme. Emoñe’ẽmi ko’ã jehai, tahory ne korasõ.