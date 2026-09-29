Materiales / Tembipuruichakuéra

-3 vasos de plástico transparente / 3 kagua ipotĩva

-Agua / Y

-Colorantes para comida (azul y amarillo) / Tembi’u mbosa’yha (hovy ha sa’yju)

-Papel absorbente de cocina / Tataypy Kuatia ñemokãha

Aporeko / Procedimiento

1. Emyenyhẽ mokõive kagua ýgui.

Llena los dos vasos de agua

2. Emondyky tembi’u mbosa’yha hovýva peteĩ kaguápe ha sa’yjúva ambuevápe.

Pon gotas de colorante azul en un vaso y amarillo en el otro.

3. Eheja pe kagua mbytepegua nandi.

Deja el vaso del centro totalmente vacío.

4. Eipepy mokõi tataypy kuatia vore.

Dobla dos tiras de papel de cocina.

5. Emoĩ pe kuatia vore paha umi kagua isa’ývape ha emoĩ ambue kuatia vore paha pe kagua inandívape.

Coloca un extremo del papel en los vasos con color y el otro extremo en el vaso vacío.

6. Eha’arõ rehecha hag̃ua mba’éichapa pe y “oguata” kuatiáre ha omyenyhẽ y mbytepeguáva sa’y pyahúpe: ¡hovyũ!

Espera para ver cómo el agua se desplaza por el papel y llena el vaso del centro con un nuevo color: ¡el verde!

Vocabulario / Ñe’ẽndy

Experimento: ñeha’ãreko

Vaso: Kagua