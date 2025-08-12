Interpretemos gráficos estadísticos

Aprender a interpretar datos estadísticos es importante porque:
-Fomenta el pensamiento crítico y analítico.
-Ayuda a los niños a interpretar información de manera lógica.
-Contribuye a habilidades matemáticas y de resolución de problemas.
Los gráficos de barras
Un gráfico de barras utiliza rectángulos para representar datos. La longitud de cada barra es proporcional al valor que representa.
Fuentes: MEC. 2014. Programas de estudios. Matemática 2.° ciclo.