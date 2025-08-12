Matemática Segundo Ciclo

Interpretemos gráficos estadísticos

Los gráficos estadísticos son herramientas visuales que ayudan a representar datos de forma sencilla y comprensible.

12 de agosto de 2025 - 01:00

Aprender a interpretar datos estadísticos es importante porque:

-Fomenta el pensamiento crítico y analítico.

-Ayuda a los niños a interpretar información de manera lógica.

-Contribuye a habilidades matemáticas y de resolución de problemas.

Los gráficos de barras

Un gráfico de barras utiliza rectángulos para representar datos. La longitud de cada barra es proporcional al valor que representa.

Fuentes: MEC. 2014. Programas de estudios. Matemática 2.° ciclo.

