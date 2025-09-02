Pasos para resolver situaciones problemáticas, método Pólya

Lee las estrategias facilitadoras para llegar a determinar la incógnita de un problema y resolverlo.

<b>APRENDE MÁS</b>

Aplica el método para resolver cada uno de los planteamientos

a. Tengo dos sobres con dinero que contienen la ganancia del día. El sobre con la ganancia de la mañana contiene 90 billetes de G. 2000 y el sobre con la ganancia de la tarde 18 billetes de G. 10 000. ¿Cuál de los sobres contiene mayor ganancia?

b. Tenemos en la caja 65 monedas de G.1000, 250 monedas de G. 500 y 98 monedas de G. 100 ¿De cuánto dinero disponemos?

c. Un empleado gana G. 2 800 000 al mes y su esposa G. 2 535 000. Si por el alquiler del departamento pagan G. 875 000, por los alimentos G. 1 200 000 y por el transporte G. 474 500. ¿Cuánto dinero disponen para otros gastos?

d. Mi padre vendió su camioneta en G. 43 289 000 y en esa operación perdió G. 9 140 000 con respecto al valor que tenía el vehículo cuando él lo compró. ¿Cuánto le había costado la camioneta?

e. Una inmobiliaria compró un dúplex por G. 64 000 000 y gastó G. 21 985 000 en refacciones. Si lo vendió en G. 95 000 000. ¿Cuál fue su ganancia?

f. En una despensa se recaudaron G. 435 000 por la mañana y G. 987 600 por la tarde. ¿Cuánto se recaudó en todo el día? ¿En qué momento del día se recaudó más? ¿Cuánto más?

