Clasificación de figuras geométricas según sus simetrías

¿Qué es la simetría?

La simetría es un concepto geométrico que describe la propiedad o atributo que tiene una figura cuando una mitad es igual a la otra mitad, tanto en forma como en disposición espacial. Una figura geométrica es simétrica si puede dividirse en dos o más partes idénticas que son imágenes especulares unas de otras.

¿Qué es un eje de simetría?

Un eje de simetría es una línea imaginaria que pasa a través del centro de las figuras geométricas, dividiéndolas en dos partes iguales o simétricas, de tal forma que las dos mitades son idénticas.

¿En qué se diferencia simetría de simetría de eje?

Mientras que la simetría es una propiedad de una figura, los ejes de simetría son herramientas específicas que ayudan a identificar y describir esa simetría dentro de la misma figura. Existen principalmente dos tipos de simetría: de reflexión y rotacional. Hoy vemos la simetría de reflexión.

¿Qué es la simetría de reflexión?

Imagina que puedes doblar una figura por la mitad y ambos lados coinciden perfectamente. Esa es una simetría de reflexión.

Figuras básicas y sus simetrías de reflexión

1. Círculo. Tiene infinitas líneas de simetría reflejas. Cualquier línea que pase por el centro divide al círculo en dos partes iguales.

2. Cuadrado. Tiene dos líneas de simetría (una por cada eje que pasa por el medio de sus lados y una por cada diagonal).

3. Rectángulo. Tiene dos líneas de simetría (una a lo largo de su longitud y otra a lo ancho).

4. Triángulo equilátero. Tiene tres líneas de simetría (una desde cada vértice al lado opuesto).

5. Triángulo isósceles. Tiene una línea de simetría, que pasa por el vértice del ángulo diferente y el lado medio.

Figuras asimétricas

No todas las figuras son simétricas. Algunas como el triángulo escaleno no tiene ninguna línea de simetría, ya que todos sus lados tienen diferentes longitudes. La forma de una mano tampoco tiene simetría de reflexión ni rotacional.

