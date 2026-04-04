A leer y escribir números naturales de 6 y 7 cifras

¿Cómo leer números de 6 cifras?

Para leer un número de seis cifras:

Ejemplo: 668.897. Primero, se divide el número con puntos en grupos de tres cifras, empezando por la derecha. Ejemplo: 668.897

Después, se lee el número formado en cada grupo empezando por la izquierda y al encontrar el punto se dice mil.

Entonces se lee este número 668 897: seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y siete.

¿Cómo leer números de 7 cifras?

Para leer un número de siete cifras:

Primero, se divide el número con puntos en grupos de tres cifras, empezando por la derecha.

Después, se lee el número formado en cada grupo empezando por la izquierda y al encontrar el primer punto se dice millón o millones, y luego del segundo punto se dice mil.

En un número de siete cifras, la primera cifra de la derecha son las unidades, la segunda las decenas, la tercera las centenas, la cuarta las unidades de millar, la quinta las decenas de millar, la sexta las centenas de millar y la séptima las unidades de millón.

Lea más: Números naturales hasta la unidad de millón

Este número se lee: Tres millones setecientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y seis.

APRENDE MÁS

1. Escribe estos números.

1) Un millón tres mil veinticinco:

2) Ochocientos nueve mil:

3) Cuatro millones ochocientos:

4) Nueve millones novecientos nueve:

5) Doscientos diez mil doscientos:

6) Cinco millones cincuenta:

7) Ocho millones cien mil:

8) Seis millones doscientos mil dos:

2- Escribe cómo se leen estos números.

1) 264.789

2) 789.065

3) 3.567.890

4) 478.093

5) 7.890.032

6) 567.002

7) 123.034

8) 1.345.765

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.