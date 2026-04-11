Los números y las medidas

1. ¿Cuál es el número de menor cantidad que se forma con las siguientes cifras? Marca con una X la respuesta correcta.

(46923)

a) 24.369

b) 23.469

c) 39.624

d) 23 649

2. Según el reloj descubre la respuesta correcta.

a. Lucía tiene una clase de danza de 45 minutos, ¿a qué hora inició la clase teniendo en cuenta que el reloj marca la hora en que terminó?

No olvides que:

1 día = 24 h.

1 hora = 60 min.

b. Tamara debe tomar una pastilla a las 2:15 h ¿Cuántos minutos faltan? Pinta la casilla que contiene la opción correcta.

3. Encuentra dentro de la tabla los siguientes números: 31.515, 65.393, 47.902, 89.521, 23.563. Enciérralos en círculo y escribe cómo se leen.

-31.515

-65.393

-47.902

-89.521

-23.563

4. Un niño llamado Pedro realiza un recorrido por unos segmentos de una recta numérica, en cada uno se encuentra un objeto diferente. Están indicadas las medidas de 15 m y 23 m. Con estos datos descubre cuánto mide cada segmento y realiza los ejercicios planteados:

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.