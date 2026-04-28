Conversiones de medidas de longitud

Veamos

1. Cuando pasamos de una unidad menor a una mayor (por ejemplo, de metro a kilómetro) debemos dividir, porque estamos agrupando en unidades más grandes.

Por ejemplo: 12 metros a kilómetro

Sabemos que 1 km = 1000 m, entonces:

12 ÷ 1000 = 0,012 km

En resumen: si pasamos a una unidad más grande → dividimos

Para ir de metro a una medida mayor (como el decámetro, hectómetro o kilómetro), se va dividiendo de 10 en 10.

Podemos ayudarnos de la tabla de conversión para que sea más fácil pasar de una medida a otra:

Es importante aclarar que cuando colocamos una medida en la tabla, la unidad (el último dígito del número) debe ir colocado en la medida que corresponda, sea cm, m, ml, km, etc.

Ejemplo: 12 metros a kilómetro

Para convertir 12 m a kilómetro, se coloca el 12 en la tabla de manera que el último dígito esté en la casilla de metro, y se van añadiendo ceros hasta llegar a kilómetro y ahí se coloca la coma.

12 m = 0,012 km

2. Cuando pasamos de una unidad mayor a una menor (por ejemplo, de metro a milímetro), debemos multiplicar, porque estamos formando unidades más pequeñas.

Por ejemplo: 12 metros a milímetros

Sabemos que 1 m = 1000 mm, entonces:

12 × 1000 = 12 000 mm

En resumen: si pasamos a una unidad más pequeña → multiplicamos

Para ir de metro a una medida menor (como decímetro, centímetro o milímetro) se va multiplicando de 10 en 10.

Podemos ayudarnos de la tabla de conversión para que sea más fácil pasar de una medida a otra:

También es importante aclarar que cuando colocamos una medida en la tabla, la unidad (el último dígito del número) debe ir colocado en la medida que corresponda, sea cm, m, ml, km, etc.

Ejemplo: 12 metros a milímetro

Para convertir 12 m a milímetro, se coloca el 12 en la tabla de manera que el último dígito esté en la casilla de metro, y se van completando con ceros hasta llegar a milímetro.

12 m = 12 000 mm

Para realizar conversiones usando la tabla de medidas de longitud, te recordamos el orden:

km → hm → dam → m → dm → cm → mm

En cada paso hacia la derecha se multiplica por 10 y en cada paso hacia la izquierda se divide por 10.

Lea más: Medidas de longitud: múltiplos y submúltiplos

APRENDE MÁS

Efectúa estas conversiones de medidas de longitud.

1). 5000 m a km (de menor a mayor)

km → hm → dam → m → dm → cm → mm

2). 3 km a m (de mayor a menor)

km → hm → dam → m → dm → cm → mm

3). 250 cm a m (de menor a mayor)

km → hm → dam → m → dm → cm → mm

4). 4 m a mm (de mayor a menor)

km → hm → dam → m → dm → cm → mm

5). 8000 mm a m (de menor a mayor)

km → hm → dam → m → dm → cm → mm

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.