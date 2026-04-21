Medidas de longitud: múltiplos y submúltiplos

La longitud es la distancia que hay entre dos puntos, es decir, longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos.

Por ejemplo, la distancia que hay entre la puerta de la clase y el portón del colegio o la distancia entre uno y otro arco de una cancha de fútbol.

El metro (m) es una unidad principal de medida que se usa para medir la longitud o distancia. Es parte del sistema de medidas llamado Sistema Internacional de Unidades, que se utiliza en casi todo el mundo.

Un metro sirve para medir cosas que no son ni muy pequeñas ni muy grandes. El metro nos ayuda a medir objetos de la vida diaria, como la altura de una persona, el largo de un salón, el largo o el ancho de una mesa, el largo de una cuerda para saltar o la distancia de un lugar a otro.

Un palo de escoba o una guitarra miden aproximadamente 1 metro.

Pero ¿cómo se pueden medir objetos mucho más pequeños y mucho más grandes?

Para eso utilizamos más medidas de longitud: los múltiplos y los submúltiplos del metro.

-Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. Son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Hay más, pero estudiaremos estas.

-Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Son el decímetro, el centímetro y el milímetro.

Lea más: Unidades de medidas de longitud

Observamos la siguiente tabla que muestra las medidas de longitud:

Hacia la izquierda del metro (m) están las unidades que son más grandes: dam, hm, km.

Si vas a la izquierda ➜ divides por 10

Hacia la derecha del metro (m) están las unidades que son más pequeñas: dm, cm, mm.

Si vas a la derecha ➜ multiplicas por 10

En la tabla siguiente se ve a cuánto es equivalente 1 metro con respecto a sus múltiplos y submúltiplos:

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¿Cuál es la unidad más adecuada con la que se pueden medir las longitudes de estos ejemplos?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.