Fracciones decimales hasta las milésimas. Ejercicios con respuestas.

Especificando, las fracciones decimales son aquellas fracciones que tienen como denominador una potencia de 10; es decir: 10, 100, 1000, 10 000, etc.

Por ejemplo: 3/10, 25/100, 478/1000

Notación decimal

Regla para escribir una fracción decimal en notación decimal:

-Se escribe el numerador.

-Se coloca la coma decimal contando desde la derecha tantas cifras como ceros tenga el denominador.

-Al escribir las cifras decimales tener cuidado de que cada una ocupe el lugar que le corresponde.

Si el denominador es 10, se deja 1 cifra decimal.

Si el denominador es 100, se dejan 2 cifras decimales.

Si el denominador es 1000, se dejan 3 cifras decimales.

Lea más: Fracciones decimales

Ejemplos de fracciones decimales, su escritura decimal y cómo se leen

-En 8/10 el denominador tiene 1 cero, entonces se coloca la coma dejando 1 cifra decimal: 8/10= 0,8. Se lee ocho décimas.

-En 56/100 , el denominador tiene 2 ceros, entonces se dejan 2 cifras decimales: 56/100 = 0,56. Se lee cincuenta y seis centésimas.

-En 9/1000 , el denominador tiene 3 ceros, entonces se dejan 3 cifras decimales: 9/1000 = 0,009. Se lee nueve milésimas.

-En 257/100 , el denominador tiene 2 ceros, entonces se dejan 2 cifras decimales: 257/100 = 2,57. Se lee dos enteros, cincuenta y siete centésimas.

-1 26/1000 = 1,026. Se escribe la parte entera y enseguida la coma decimal, como el denominador tiene 3 ceros, entonces se dejan 3 cifras decimales, dado que el numerador tiene dos cifras se completa con cero la tercera cifra decimal, contando desde la derecha tantas cifras como ceros tenga el denominador.

1 26/1000 = 1,026, se lee un entero veintiséis milésimas.

Para escribir una fracción decimal en notación decimal si hay parte entera, se escribe la parte entera y enseguida el punto o coma decimal. Después se escriben las cifras decimales teniendo cuidado de que cada una ocupe el lugar que le corresponde. Habrán tantas cifras decimales como ceros acompañen a la unidad en el denominador.

Conclusión

Las fracciones decimales facilitan la escritura y lectura de cantidades usando números decimales. La cantidad de ceros del denominador indica cuántos lugares debe desplazarse la coma decimal hacia la izquierda.

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Respuestas esperadas

1) 0,7

2) 0,45

3) 0,326

4) 0,9

5) 0,58

6) 4,7

7) 12,35

8) 8,409

9) 15,6

10) 23,125

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.