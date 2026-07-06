¿Qué es una fracción irreducible?

Las fracciones irreducibles facilitan la comprensión y comparación de cantidades, ya que muestran la relación más sencilla entre sus términos.

Ejemplos

3/5 . La fracción 3/5 es irreducible porque 3 y 5 son primos y solo tienen como divisor común al 1.

7/8 . La fracción 7/8 es irreducible porque 7 y 8 no tienen divisores comunes distintos de 1.

Ejemplos de simplificación hasta obtener una fracción irreducible:

-Simplifica 8/12 hasta obtener una fracción irreducible.

8/12 (dividiendo por su divisor común más alto, 4) = 2/3

Lea más: Simplificación de fracciones hasta la fracción irreducible, ejemplos resueltos y ejercicios

Resumen

-Una fracción irreducible no puede simplificarse más.

-El numerador y el denominador solo tienen como divisor común al 1.

-Toda fracción simplificada completamente se convierte en una fracción irreducible.

APRENDE MÁS

I. Simplifica hasta obtener una fracción irreducible.

a. 12/18

b. 15/25

c. 14/21

d. 16/20

Resultados:

a. 2/3 es irreducible.

b. 3/5 es irreducible.

c. 2/3 es irreducible.

d. 4/5 es irreducible.

I. Resuelve los problemas

1. En una canasta hay 24 frutas, de las cuales 18 son manzanas. ¿Qué fracción de las frutas son manzanas? Exprésala en forma irreducible.

2. Un tanque tiene 40 litros de agua y se utilizaron 30 litros para regar plantas. ¿Qué fracción del agua se utilizó? Exprésala en forma irreducible.

Respuestas

Fracción 18/24. Forma irreducible: 3/4 Fracción 30/40. Forma irreducible: 3/4

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.