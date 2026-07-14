Matemática Segundo Ciclo
14 de julio de 2026 a la - 01:00

Algoritmos y propiedades de la multiplicación de números racionales positivos en notación fraccionaria

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GENTILEZA

Los números racionales positivos en notación fraccionaria son aquellos que se escriben en forma de fracción y son mayores que cero, por ejemplo: 1/2, 3/4, 5/6.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Multiplicar fracciones es muy sencillo si seguimos estos pasos:

1. Multiplicar los numeradores: el numerador es el número de arriba.

2. Multiplicar los denominadores: el denominador es el número de abajo.

3. Simplificar la fracción (si es posible).

Regla: a/b x c/d = a x c / b x c

Ejemplo:

Algoritmos y propiedades de la multiplicación de números racionales positivos en notación fraccionaria

Propiedades de la multiplicación de números racionales positivos

Cuando multiplicamos estos números, debemos conocer algunas propiedades que nos ayudan a resolver operaciones más fácilmente. Estas propiedades son muy importantes porque hacen que los cálculos sean más ordenados y sencillos.

Lea más: Multiplicación de fracciones

a. La primera es la propiedad conmutativa, que nos enseña que el orden de los factores no cambia el resultado. Por ejemplo:

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Como vemos, el resultado es el mismo

b. La segunda es la propiedad asociativa, que dice que al multiplicar tres o más números, la forma de agruparlos no cambia el resultado. Por ejemplo:

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c. La tercera es la propiedad del elemento neutro, que indica que todo número multiplicado por 1 queda igual.

Ejemplo: 5/7 x 1 = 5/7

La cuarta es la propiedad distributiva, que nos muestra que multiplicar un número por una suma es igual a multiplicar ese número por cada sumando y luego sumar.

Ejemplo: 2/3 x (1/4+2/4)

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1. Aplica la propiedad conmutativa:

a. 3/5 x 2/7 =

2. Usa el elemento neutro:

a. 7/9 x 1 =

3. Aplica la propiedad asociativa:

a1. (1/3 x 2/5) x 3/4=

a2. 1/3 x (2/5 x 3/4)=

4. Resuelve con la propiedad distributiva:

a. 1/2 x (2/3 + 1/3)=

5. Multiplica:

a. 4/7 x 3/8=

Aprender estas propiedades ayuda a resolver operaciones con fracciones de manera más rápida y correcta. Con práctica, será mucho más fácil trabajar con números racionales.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.