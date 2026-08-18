Matemática Segundo Ciclo
18 de agosto de 2026 a la - 01:00

Números romanos hasta 3999

Imagen sin descripción
GENTILEZA

Los números romanos son un sistema de numeración creado por los antiguos romanos, que sigue presente en nuestra vida cotidiana. Conocer sus símbolos y reglas nos permite leer la hora en relojes, identificar siglos, capítulos de libros, nombres de reyes y papas, fechas en edificios y monumentos, entre otros.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

Símbolos básicos

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Los números romanos siguen presentes en nuestra vida diaria. ¡Son parte de la historia y la cultura!

Algunos ejemplos

- Siglo XXI: 21

- Reyes: Carlos III, Isabel II

- Películas: Rocky IV

- Fechas en monumentos: MCMXCII = 1992

Reglas para escribir números romanos

1. Las letras I, X, C y M pueden repetirse hasta tres veces.

Ejemplos

II = 2

XXX = 30

CCC = 300

MMM = 3000

2. Las letras V, L y D nunca se repiten.

Ejemplos: correcto

VIII = 8

LX = 60

Ejemplos: incorrecto

VV

LL

DD

3. Cuando un símbolo menor está a la derecha, se suma.

Ejemplos:

VI = 6

XV = 15

CL = 150

4. Cuando un símbolo menor está a la izquierda, se resta.

Ejemplos:

IV = 4

IX = 9

XL = 40

XC = 90

CD = 400

CM = 900

5. Solo I, X y C pueden colocarse antes de un símbolo mayor para restar.

Ejemplos: correctos

IV = 4

IX = 9

XL = 40

XC = 90

CD = 400

CM = 900

Ejemplos: incorrectos

IL = I solo puede restarse de V y X

IC = I no puede restarse de C

XD = X solo puede restarse de L y C

XM = X no puede restarse de M

Ejemplos de algunos números romanos y arábigos

VIII = 8

XIX = 19

XXIV = 24

XLVII = 47

LVIII = 58

XCIX = 99

CXLV = 145

CCCLXXV = 375

CMXCIX = 999

MMDXLVIII = 2548

MMMCMXCIX = 3999

Lea más: Numeración romana

APRENDE MÁS

A. Escribe en números romanos.

1. 16 =

2. 29 =

3. 48 =

4. 73 =

5. 125 =

6. 490 =

7. 900 =

8. 1846 =

B. Escribe en números arábigos

1. XXVII =

2. XLIX =

3. LXXXVI =

4. CXL =

5. DCCL =

6. MCM =

7. MMCC =

8. MMMCMXCIX =

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo