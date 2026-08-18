Números romanos hasta 3999

Símbolos básicos
I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000
Los números romanos siguen presentes en nuestra vida diaria. ¡Son parte de la historia y la cultura!
Algunos ejemplos
- Siglo XXI: 21
- Reyes: Carlos III, Isabel II
- Películas: Rocky IV
- Fechas en monumentos: MCMXCII = 1992
Reglas para escribir números romanos
1. Las letras I, X, C y M pueden repetirse hasta tres veces.
Ejemplos
II = 2
XXX = 30
CCC = 300
MMM = 3000
2. Las letras V, L y D nunca se repiten.
Ejemplos: correcto
VIII = 8
LX = 60
Ejemplos: incorrecto
VV
LL
DD
3. Cuando un símbolo menor está a la derecha, se suma.
Ejemplos:
VI = 6
XV = 15
CL = 150
4. Cuando un símbolo menor está a la izquierda, se resta.
Ejemplos:
IV = 4
IX = 9
XL = 40
XC = 90
CD = 400
CM = 900
5. Solo I, X y C pueden colocarse antes de un símbolo mayor para restar.
Ejemplos: correctos
IV = 4
IX = 9
XL = 40
XC = 90
CD = 400
CM = 900
Ejemplos: incorrectos
IL = I solo puede restarse de V y X
IC = I no puede restarse de C
XD = X solo puede restarse de L y C
XM = X no puede restarse de M
Ejemplos de algunos números romanos y arábigos
VIII = 8
XIX = 19
XXIV = 24
XLVII = 47
LVIII = 58
XCIX = 99
CXLV = 145
CCCLXXV = 375
CMXCIX = 999
MMDXLVIII = 2548
MMMCMXCIX = 3999
Lea más: Numeración romana
APRENDE MÁS
A. Escribe en números romanos.
1. 16 =
2. 29 =
3. 48 =
4. 73 =
5. 125 =
6. 490 =
7. 900 =
8. 1846 =
B. Escribe en números arábigos
1. XXVII =
2. XLIX =
3. LXXXVI =
4. CXL =
5. DCCL =
6. MCM =
7. MMCC =
8. MMMCMXCIX =
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo